Tren Sarmiento: Dos accidentes en un paso a nivel de Floresta ocasionó demoras y cancelaciones

El Ramal Sarmiento circula limitado este mediodía, entre las estaciones de Liniers y Moreno, por la colisión con un vehículo en el paso a nivel de la calle Cardozo, en el barrio porteño de Flores. En ese mismo lugar el tren había arrollado otro auto, esta mañana, que también había cruzado con la barrera baja, generando el mismo perjuicio ésta mañana.

El primer accidente ocurrió cerca de las 8 de la mañana. Los pasajeros que iban a bordo de la formación no sufrieron heridas de gravedad, pero fueron trasladadas al Hospital Piñero.

El servicio funcionó de manera limitada durante más de una hora y reanudó su cronograma habitual, con demoras y cancelaciones, a las 9.10

Según los primeros informes, el siniestro ocurrió sobre el paso a nivel de la calle Cardoso, cuando una mujer ignoró las barreras bajas y fue embestida por una formación sin pasajeros.

De manera milagrosa, tanto la conductora como sus acompañantes, incluido un menor de edad, salieron por sus propios medios del Fiat Cronos de color rojo siniestrado, ya que no sufrieron heridas de gravedad. Todos fueron asistidos en principio por personal del SAME y posteriormente derivados al Hospital Piñero, por politraumatismos.

Pese a la mala noticia, hacia el mediodía ocurriría otro siniestro en el mismo cruce, con otro vehículo. El servicio se reanudó a las 14hs.

Actualización #EstadoDelServicio



🟠El #TrenSarmiento restablece su servicio completo entre cabeceras, con demoras y cancelaciones tras colisión con persona en #Floresta. 14 h🕓 https://t.co/xRZZag7qGo — Info Tren Sarmiento (@InfoTSarmiento) September 10, 2025

Un auto habría cruzado con las barreras bajas, cuando fue embestido por una formación del tren Sarmiento, en el paso a nivel de la calle Cardoso, barrio Vélez Sarsfield. En el vehículo se trasladaban un hombre, una mujer y una menor. @PolicialesON @solotransito #TrenSarmiento pic.twitter.com/cCK90DWWM7 — Nicolás Padovan (@_Nico_Padovan) September 10, 2025

⚠️El #TrenSarmiento circula limitado entre las estaciones #Liniers y #Moreno por colisión con persona cercanías de la estación #Floresta pic.twitter.com/ughPri6NoZ — Tren Sarmiento En Linea (@TrenSarmientoFC) September 10, 2025