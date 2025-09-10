Tren Sarmiento: Dos accidentes en un paso a nivel de Floresta ocasionó demoras y cancelaciones
El Ramal Sarmiento circula limitado este mediodía, entre las estaciones de Liniers y Moreno, por la colisión con un vehículo en el paso a nivel de la calle Cardozo, en el barrio porteño de Flores. En ese mismo lugar el tren había arrollado otro auto, esta mañana, que también había cruzado con la barrera baja, generando el mismo perjuicio ésta mañana.
El primer accidente ocurrió cerca de las 8 de la mañana. Los pasajeros que iban a bordo de la formación no sufrieron heridas de gravedad, pero fueron trasladadas al Hospital Piñero.
El servicio funcionó de manera limitada durante más de una hora y reanudó su cronograma habitual, con demoras y cancelaciones, a las 9.10
Según los primeros informes, el siniestro ocurrió sobre el paso a nivel de la calle Cardoso, cuando una mujer ignoró las barreras bajas y fue embestida por una formación sin pasajeros.
De manera milagrosa, tanto la conductora como sus acompañantes, incluido un menor de edad, salieron por sus propios medios del Fiat Cronos de color rojo siniestrado, ya que no sufrieron heridas de gravedad. Todos fueron asistidos en principio por personal del SAME y posteriormente derivados al Hospital Piñero, por politraumatismos.
Pese a la mala noticia, hacia el mediodía ocurriría otro siniestro en el mismo cruce, con otro vehículo. El servicio se reanudó a las 14hs.