Cayó “La Macumbera”, jefa de una banda narco acusada del crimen de una mujer en Merlo

Personal de la Policía Bonaerense detuvo, en Mariano Acosta, a tres personas acusadas de participar del crimen de Karina Gissel Bottarro Fructacci (35), quien murió de un disparo en la cabeza durante un asalto en su cada del barrio Rio Alegre, el pasado 31 de agosto.

Una de las personas detenidas es conocida en el barrio como “La Macumbera”, y está sospechada de haber disparado contra la víctima. Durante el allanamiento se incautaron, además, diversas drogas que acopiaban para la venta.

Karina Fructacci fue atacada a balazos en una vivienda ubicada en Erasmo y Riganelli, Mariano Acosta. La víctima agonizó varios días y finalmente murió producto de un disparo en la cabeza.

Los operativos se realizaron en distintos domicilios de la zona, donde fue capturada Delia Zunilda Peña (47), alias “La Macumbera”; Dylan Agustín Chibelly (18) y Yuliana Ailén Navarro (27).

Se incautaron drogas, un arma de fuego, dinero en efectivo y varios teléfonos celulares, lo que refuerza la hipótesis de que los implicados también estarían vinculados a la venta de estupefacientes.

La causa está caratulada como “Homicidio – Tenencia y comercialización de estupefacientes – Tenencia ilegal de arma de fuego”, con intervención de las fiscalías 1 y 9 del Departamento Judicial Morón.