Tres detenidos: Un joven de 17 años fue asesinado por defender a su mamá, en González Catán

Un adolescente de 17 años fue asesinado a balazos en González Catán, el sábado pasado, cuando intentó defender a su madre de un asalto en la puerta a su casa, ubicada en el cruce de las calles Alejandro de Manzoni y Cepeda (La Matanza).

El ataque ocurrió cerca de las 18.30, cuando la familia regresaba en una camioneta Toyota Hilux. Alicia, la madre de Dylan Joel Insfrán, maniobraba para ingresar al garaje mientras Dylan abría el portón. En ese momento, cinco delincuentes armados sorprendieron a la mujer, abrieron la puerta del conductor y la arrastraron con violencia.

Al ver la escena, el adolescente se interpuso para protegerla, pero recibió tres disparos: uno en el cuello y dos en la axila. Fue trasladado al Hospital Simplemente Evita, donde murió poco después a raíz de las graves heridas.

La secuencia fue registrada por una cámara de seguridad de un vecino, que captó la llegada del grupo, el violento forcejeo y la huida tras los disparos.

🚨 CRIMEN DE DYLAN: DETUVIERON AL CUARTO SOSPECHOSO Y YA NO HAY PRÓFUGOS

– Los tres primeros detenidos de 15, 16 y 18 años se negaron a declarar.

– Ahora, en un allanamiento ordenado por el fiscal Volpicina, se detuvo al cuarto acusado. pic.twitter.com/bxRtP24tPx — Vía Szeta (@mauroszeta) September 8, 2025

Las imágenes fueron clave para que los investigadores de la DDI de La Matanza identificaran y detuvieran a tres sospechosos: un menor de 15 años señalado como autor de los disparos, otro de 16 y un mayor de edad. Según informaron fuentes del caso, el presunto homicida fue entregado por su propia madre “de los pelos”.

Vecinos del barrio aseguraron que los jóvenes detenidos ya habían protagonizado otros hechos delictivos en la zona, entre ellos el asalto a un profesor de la Escuela Secundaria Nº 12. “Dylan murió por defender a su mamá. No puede ser que tengamos que vivir con este miedo todos los días”, expresó un habitante de la cuadra con indignación.

La investigación quedó en manos del fiscal Juan Pablo Pepe Volpicina, de la UFIJ Nº 1 del Fuero Penal Juvenil de La Matanza, que no descarta nuevas detenciones en las próximas horas. Mientras tanto, la comunidad llora a Dylan y reclama mayor seguridad para no tener que enfrentar otra tragedia similar.