Primera C: Ituzaingó superó, por 1 a 0, a Cambaceres para estirar su liderazgo en la Zona A

Ituzaingó sigue imparable. Anoche, en el estadio Carlos Sacaan, el equipo de Matías De Cicco enfrentaba a Cambaceres con la premisa de ganar para seguir como único líder de la Zona A y extender la ventaja con sus inmediatos perseguidores. Y cumplió: 1-0 gracias al gol del inoxidable Alcides Miranda Moreira en el primer tiempo.

El duelo fue chivo, pero el más claro y merecedor del triunfo fue el Verde, que tuvo la eficacia necesaria y en el complemento supo aguantar las embestidas de Camba. Así, le alcanzó para quedarse con tres puntos de oro en condición de local: llegó a 41 puntos, mira a todos desde arriba en el grupo y mantiene viva la ilusión del ascenso.