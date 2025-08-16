Un detenido: Matan a una mujer adelante de su hijo, a la salida de un colegio en Villa Luzuriaga

Una mujer fue asesinada delante de su hijo adolescente durante un intento de robo en Villa Luzuriaga, partido de La Matanza. Por el hecho ya hay un joven detenido, mientras que otros dos delincuentes menores se encuentran prófugos.

El conmocionante hecho se produjo este jueves por la tarde-noche cuando Rita Mabel Suárez estaba a bordo de su camioneta junto con su hijo, de 15 años. En el cruce de las calles Miro y Florio decidieron estacionar el rodado a la espera de que su otra hija salga de una clase y allí tres delincuentes los abordaron a intentaron robarles.

Sin embargo, según expresa el parte policial al que accedió la agencia Noticias Argentinas, uno de ellos, sin mediar palabra, extrajo un arma de fuego, hubo un forcejeo donde el ladrón le disparó en el hombro izquierdo a la mujer, por lo que luego se dieron a la fuga.

La víctima, de 47 años, fue trasladada a la clínica Cruz Celeste donde tras maniobras, confirmaron que falleció.

Luego de la denuncia, se dio inicio a la investigación, la cual permitió dar a conocer los movimientos que realizaron los jóvenes tras cometer el crimen de Suárez.

Se procedió al despliegue de tareas de campo y, cómo resultado del relevamiento de cámaras privadas y municipales, se estableció que los autores ingresaron a un supermercado, ubicado a seis cuadras de donde sucedió el crimen, donde uno compró un agua mineral la cual abonó con una aplicación de pago virtual a nombre de Máximo José Leguizamón, de 17 años.

Se supo que el menor tenía domicilio en Rafael Castillo por lo que se procedió a la realización de un allanamiento de urgencia, el cual dio resultado negativo.

En medio de la investigación también se pudo comprobar que los tres ladrones, luego de salir del supermercado, se tomaron un remis en una agencia cercana, por lo que las autoridades se entrevistaron con el chofer del auto Fiat Siena, quien confirmó que trasladó a los acusados hasta la calle Beasley al 1284, en Rafael Castillo.

El conductor destacó que uno de los jóvenes abonó el viaje con una billetera virtual a nombre de Alex Uriel Muñoz, de 19 años, de quien tras obtener imagen de RENAPER, el sujeto lo reconoció como uno de los que estaban a bordo del auto.

Al identificarlo como uno de los autores del robo y crimen, se llevó a cabo un procedimiento de urgencia en su domicilio, lugar donde se logró su inmediata captura. Se informó que al momento de su detención tenía puesta la misma vestimenta que utilizó durante el hecho delictivo.

Por otra parte, en dicha diligencia se logró identificar al tercer involucrado, pero se preserva su identidad al tratarse de un menor. Pese a que se allanó su domicilio, continúa prófugo.

Respecto a Múñoz, se avaló lo actuado y se espera que este viernes sea trasladado a la sede judicial para la primera audiencia.

La causa quedó en manos de la UFI Temática de Homicidios, a cargo de Carlos Arribas. La misma fue caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con homicidio agravado por el uso de arma de fuego criminis causa.