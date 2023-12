Primera D: Centro Español consiguió su primer título, en una categoría que será absorbida por la C en 2024

El gol convertido por Ramiro Teixeira a los ’94 minutos en cancha de Morón le dio no sólo un triunfo (1 a 0) a Centro Español ante Sportivo Barracas, sino también el primer título de sus 90 años de historia. El club de Villa Sarmiento se consagró campeón el martes en la última fecha del segundo torneo del año de la Primera D, la categoría de AFA más baja del AMBA, que dejará de existir por la reestructuración de la C y la B.

El Gallego cerró así un año inolvidable, tras el frustrado ascenso del 2022. El mismo había comenzado en el Francisco Urbano, donde eliminó por penales a Tigre por Copa Argentina en febrero. El título obtenido el martes también lo clasificó para la siguiente edición de ese torneo, al igual que El Porvenir, ganador del primer torneo del año en una categoría que tenía sólo 11 equipos, producto de la cantidad de ascensos y reestructuraciones que se hicieron en Primera y en la B Nacional, donde acumularon clubes a cambio de votos.

Ese mismo esquema fue bajando a todo es ascenso. «La Primera C y la Primera D se unificarán en una sola categoría y desde 2024 habrá un nuevo esquema en las divisionales que se encuentran por debajo de la Liga Profesional», anunció la AFA en enero.

Las modificaciones establecidas por el Comité Ejecutivo incluían tres descensos en la Liga Profesional finalmente fueron en dos) y tres ascensos desde B Nacional y el Federal A. De esta manera, se pretendía que en 2024 la PN pasara a tener 38 equipos; y B Metropolitana, que en esta temporada tiene 17 equipos, se conformara con 22 clubes desde el año que viene. Finalmente este año la C ofreció nada menos que 4 ascensos. Por ende, se quedaba sin equipos. Por eso la unificación de la C y la D, que este tenía sólo once clubes.

Habrá que ver con qué formato se jugará el próximo año, ya que entre ambas categorías juntarán 27 equipos en la C.

Por su parte, a partir de la Temporada 2024 la Categoría Primera “B” Metro se integrará con veintidós (22) equipos. A tal efecto, para esta integración, se tendrán en cuenta los Descensos (de Clubes directamente afiliados) desde la Categoría Primera Nacional, como así también los Ascensos desde la Categoría Primera “B” Metropolitana a la Categoría Primera Nacional; lo cual permitirá considerar la cantidad de equipos de la Categoría Primera “C” requeridos para obtener la cantidad de veintidós (22) equipos mencionada con antelación.