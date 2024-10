Primera Nacional: Dep. Morón se despidió de la temporada 2024 con un empate sin goles ante Temperley

Deportivo Morón y Temperley, dos equipos que se quedaron afuera del campeonato mucho antes de cerrar la última fecha del Grupo B, se despidieron hoy sin goles de la temporada 2024, en el Nuevo Francisco Urbano.

Durante el primer capítulo, el conjunto de Walter Perazzo intentó hacerse dueño de la posesión y, gracias a la movilidad de Franco Ayunta y Marcos Arturia en ataque, contó con alguna aproximación, que no pasó más allá de eso.

Para la segunda parte, el Gallo, con un once plagado de juveniles, asumió el protagonismo y mereció algo más. Incluso, Francisco Rago agigantó su figura en más de una ocasión y mantuvo el cero en la valla gasolera. Por su lado, el Celeste no generó prácticamente nada de peligro al arco defendido por Agustín Ruffinetti.

Ninguno estuvo a la altura de las expectativas generadas a comienzos de año. Deportivo Morón cosechó 41 puntos, producto de tan solo nueve triunfos, 14 empates y 15 derrotas, lo que lo dejó en el 13° lugar de la Zona B. A su vez, Temperley culminó 10°, con 52 unidades (11 victorias, 19 pardas y ocho caídas).

El Reducido

En la primera ronda (octavos de final), como se visualiza en la llave de cruces, jugarán los primeros siete de cada zona -sin incluir punteros- y los duelos serán cruzados entre grupos: 2° vs 8°, 3° vs. 7°, 4° vs. 6° y 5° vs. 5°. Los matchs son a partido único y el mejor ubicado contará con localía y ventaja deportiva (pasa con un empate).

En cuartos, a los siete clasificados se les suma el perdedor de la final. Allí se arma una tabla general y se vuelven a emparejar igual que en 8vos. Ahora, ida y vuelta, con ventaja deportiva para el mejor ubicado, que define como local. En semifinales se mantiene lo mismo que en la fase pasada.

La final se juega a partido único, en cancha neutral y sin privilegios para los clasificados.

(2° Zona A) San Martín de San Juan vs. Gimnasia y Tiro de Salta (8° Zona B)

(3° Zona A) Quilmes vs. Defensores de Belgrano (7° Zona B)

(4° Zona A) All Boys vs. Colón (6° Zona B)

(5° Zona B) San Telmo vs. Gimnasia de Jujuy (5° Zona A)

(4° Zona B) Gimnasia de Mendoza vs. Estudiantes BA vs (6° Zona A)

(3° Zona B) Nueva Chicago vs. Racing de Córdoba (7° Zona A)

(2° Zona B) Deportivo Madryn vs. San Miguel (8° Zona A)

