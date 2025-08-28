Primera Nacional: Morón bajó a Gimnasia (M), 1 a 0, y quedó a tiro de la cima en la Zona B

En un duelo postergado de la fecha 20, Deportivo Morón venció anoche en el NFU a Gimnasia de Mendoza, el puntero de la Zona B de la Primera Nacional. Fue 1 a 0 en casa para quedar nuevamente a tiro y en la lucha por la Final.

El único gol del encuentro fue convertido por Emiliano Franco a los 36 minutos del primer tiempo tras un centro desde la izquierda de Joaquin Livera. Fue uno de los pocos momentos de dominio local, ante un Lobo que salió a jugar con la vehemencia de ser candidato.

En el segundo tiempo Morón pudo haber ampliado el resultado, pero el ingresado Olivares desperdició una oportunidad insólita: La tiró a la tribuna cuando definía solo, aunque arrojándose al piso para contactar un centro rasante.

Pero Gimnasia también lo fue a buscar con ganas y transformó en figura al joven Finochietto. El arquero suplente (titular los últimos partidos) sacó dos pelotas notables, para sostener el triunfo en los minutos finales, los mejores de la visita.

Con éste resultado, el conjunto de Walter Otta volvió a prenderse en los puestos de arriba de la Zona B, tras perder el tren con derrotas ante Chacarita y, la más dolorosa, Talleres (RE). El Gallo quedó tercero con 49 unidades, a tres del conjunto mendocino, que sigue en lo más alto y en soledad. Segundo continúa Gimnasia de Jujuy con 51 unidades.

El domingo (21h) por la próxima fecha (29°), el Gallo recibirá a Estudiantes de Buenos Aires, otro que también está prendido, mientras que el lobo mendocino buscará recuperarse ante Nueva Chicago en condición de visitante.