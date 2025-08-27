Moreno: Policía y custodio del ministro de Justicia baleó a un ladrón, durante el robo de un auto

Un agente de la Policía Federal que custodia a Mariano Cúneo Libarona le disparó en dos ocasiones a un joven que intentaba subirse a un auto con pedido de captura. El trágico hecho sucedió en Moreno.

Fernando S., es el joven de 19 años que recibió dos tiros, y tuvo que ser derivado al hospital: está fuera de peligro. Mientras que el custodio tuvo que entregar su arma reglamentaria, y su accionar está siendo investigado por la Justicia.

El violento episodio tuvo lugar sobre la calle Luther King al 2700, casi España. Allí, en la puerta de una casa, un Peugeot 4008 estuvo estacionado por varias horas. No era un coche del barrio.

El estado del auto llamó la atención del agente policial que vive en esa cuadra. Y durante las últimas horas de la tarde del domingo, dos jóvenes en moto pararon junto al vehículo. Allí, el custodio vio que uno de ellos, Fernando S., usó una llave de ignición para abrirlo.

Al ver la extraña maniobra, el efectivo policial salió de su casa y dio la voz de alto. A esa altura, uno de los ladrones ya se había metido dentro del Peugeot y le daba arranque; mientras que el otro escapaba en moto a toda velocidad. En esa secuencia, el Policía disparó su arma, según publicó el sitio Primer Plano.

Dos de los disparos impactaron en el joven, quien no logró ir muy lejos con el auto que tenía pedido de captura. A los pocos metros chocó contra un árbol. Con el joven de 19 años herido, el oficial dio aviso al 911 y una ambulancia lo llevó al hospital de Moreno.

Fernando S. recibió dos disparos de arma de fuego: uno en la pierna y otro en la zona costal. Confirmaron que está fuera de peligro, pero quedó detenido.

Fuentes de la Comisaría 1a. de Moreno confirmaron que el auto había sido robado horas antes en el barrio Catonas, también en el mencionado partido del oeste del conurbano bonaerense. «Seguro que lo robaron y lo dejaron enfriar en el otro barrio», deslizó una de las fuentes consultaadas.

Interviene la fiscal Luisa Pontecorvo, quien decidió la sustracción del arma reglamentaria del custodio del ministro de Justicia de la Nación, y se le abrió una investigación por su accionar.