Primera Nacional: Morón comparte grupo B con Brown y Chicago, y se cruza con San Miguel en el «clásico»

En un sorteo televisado por celular en una cuenta de Instagram, la AFA definió este miércoles los grupos que conformarán la edición 2024 del campeonato de Primera Nacional. El más extenso del calendario del fútbol argentino: Tiene 38 equipos, 19 por zona, con 18 fechas de ida y 18 de vuelta, más otra interzonal con los emparejamientos y clásicos, a imagen y semejanza de la Copa de la Liga Profesional de la Primera División.

El club Deportivo Morón integra el mismo grupo B con Almirante Brown y Nueva Chicago, pero el clásico será con el recién ascendido San Miguel, y no por caso con Chacarita, que se cruzará con Defensores de Belgrano.

El certamen arrancará en febrero y en la primera fecha el Gallo recibirá a Brown de Adrogué en el Nuevo Francisco Urbano. Los ganadores de cada zona jugarán una final en cancha neutral por el primer ascenso a Primera.

El segunda se dirimirá con un Reducido que disputarán del segundo al octavo de cada grupo y al que se sumará el perdedor de la final a partir de la segunda ronda. En la fase de eliminación habrá ventaja deportiva para los que terminaron mejor ubicados en la tabla, como pasó en 2023.

➡️ Este miércoles, se realizó el sorteo de la Primera Nacional. En esta oportunidad, el Club Deportivo Morón integrará la Zona B y disputará la primera fecha de local, invirtiéndose las localías en la segunda ronda.

Zona A:

San Martín (T)

Patronato

Chacarita

San Miguel

Agropecuario

All Boys

Ferro

Racing (C)

San Martín (SJ)

Gimnasia (J)

Alvarado

Güemes (SdE)

Deportivo Maipú

Guillermo Brown (PM)

Quilmes

Arsenal

Tristán Suárez

Estudiantes de Caseros

Talleres de Remedios de Escalada



Zona B

Chaco For Ever

Colón

Defensores de Belgrano

Dep. Morón

Defensores Unidos

Atlanta

Nueva Chicago

Estudiantes RC

Atlético Rafaela

Gimnasia y Tiro de Salta

Aldosivi

Mitre (SdE)

Gimnasia (M)

Deportivo Madryn

Temperley

Almirante Brown

Brown (A)

San Telmo

Almagro

Interzonales:

Defensores Unidos vs. Agropecuario

Patronato vs. Colón

Nueva Chicago vs. Ferro

All Boys vs. Atlanta

Chacarita vs. Defensores de Belgrano

Quilmes vs. Temperley

San Martín (T) vs. Chaco For Ever

Almirante Brown vs. Tristán Suárez

Brown (A) vs. Talleres de Remedios de Escalada

Almagro vs. Estudiantes de Caseros

Dep. Morón vs. San Miguel

Estudiantes RC vs. Racing (C)

Atlético Rafaela vs. San Martín (SJ)

Güemes vs. Mitre (SdE)

Gimnasia (J) vs. Gimnasia y Tiro de Salta

Aldosivi vs. Alvarado

San Telmo vs. Arsenal

Gimnasia (M) vs. Deportivo Maipú

Deportivo Madryn vs. Guillermo Brown (PM)