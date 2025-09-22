Primera Nacional: Morón empató 0-0 ante Colón, que zafó de un grosero penal y del descenso

Nazareno Arasa, a quien bajaron a la B Nacional tras dos penales mal sancionados a favor de Instituto en la fecha anterior de la Liga Profesional, fue el gran protagonista en Santa Fe, donde Morón y Colón empataron sin goles, no sin polémica: En tiempo de descuento no fue sancionada una clarísima mano en el área, tras el último córner para el Gallo.

Las imágenes de TV son inapelables: Zahir Ibarra (Colón) puso la mano deliberadamente, y hasta con ingenuidad, para alterar el recorrido de la pelota. Arasa estaba bien ubicado pero no sancionó penal. Con VAR hubiese sido muy fácil de cambiar la determinación, pero en la PN no se usa la tecnología, a diferencia de lo que sucede en Brasil.

El partido en sí fue bastante pobre. Un par de jugadas para cada lado, sin mucho vuelo. Lo mejor se vio en el ST, cuando el Gallo necesitaba buscar un triunfo y el local estaba más suelto, gracias a que ya se habían consumado los descensos de la CADU y de Talleres (RE), a dos fechas del cierre de la temporada regular. Morón es 5° en la Zona B.

El próximo fin de semana, el equipo de Walter Otta recibirá a Mitre de Sgo del Estero (11°), con la premisa de ganar para asegurar el Reducido y, en el mejor de los casos, llegar con chances de clasificar a la final en la última fecha.