Hurlingham: Detuvieron a un sospechoso por el robo a un ex policía que trabajaba con DIDI

Un hombre de 32 años fue detenido por el intento de robo a un oficial retirado de la Policía Federal mientras realizaba viajes de aplicación en el partido de Hurlingham, a la vez que un segundo sospechoso ya se encontraba arrestado por otro delito y un tercer implicado continúa prófugo.

Fuentes policiales informaron que agentes de la DDI Morón y personal de la Comisaría Segunda de Villa Tesei efectuaron dos allanamientos, dónde en uno de ellos aprehenderlo a Víctor Nahuel Fajardo.

El sospechoso atacó a las autoridades con intenciones de darse a la fuga, pero lograron reducirlo y lo demoraron por “resistencia a la autoridad”.

Durante el segundo procedimiento los policías buscaban a Facundo Nazareno Bertinat, de 31 años, aunque no lo hallaron debido a que ya está detenido por otro robo.

En el inmueble de Bertinat se incautaron teléfonos celulares, 11 municiones calibre .22, un buzo negro y un pantalón verde que habría utilizado en el ilícito contra la víctima.

🚨 CHOFER DE DIDI SE DEFENDIÓ DE UN ASALTO Y BALEÓ A LADRÓN: ATRAPARON A TODA LA BANDA

– Fue en Tesei

– La DDI Morón atrapó a los acusados. pic.twitter.com/XzfaO8be0v — Vía Szeta (@mauroszeta) September 22, 2025

Un tercer acusado, cuyo nombre es Mauro Franklin Alberto Fajardo, de 34 años, no fue encontrado, motivo por el que continúa prófugo de la Justicia y pesa sobre él una orden de captura activa.

El hecho ocurrió el pasado 27 de agosto en la zona oeste del conurbano cuando Fabián Alejandro Cifarelli fue abordado por delincuentes que se hicieron pasar por clientes e intentaron robarle su Renault Oroch gris, mientras el oficial retirado llevaba a cabo viajes en la aplicación Didi.

Los malhechores abrieron fuego contra el ex uniformado, quien extrajo su pistola Bersa calibre .380 e hirió a uno de los agresores en una mano y la pierna izquierda, al tiempo que escapó a pie junto a sus cómplices.

El damnificado recibió disparos en distintas partes del cuerpo, fue derivado de urgencia al Hospital San Bernardino de Siena y luego lo trasladaron al Churruca del barrio porteño de Parque Patricios.

La causa está caratulada como “homicidio criminis causa agravado en grado de tentativa y por portación ilegal de arma de fuego”.

