En Acceso Oeste: Persiguen y detienen a un delincuente tras cometer entradera en El Palomar

Un delincuente fue detenido sobre la Autopista del Oeste tras una persecución que concluyó con un choque contra el guardarraíl. Al sospechoso se lo acusa de minutos antes robar bajo la modalidad de entradera en la localidad de El Palomar.

Personal de la Comisaría 6ta de Morón aprehendió esta mañana a un joven de 28 años, acusado de un robo agravado en la calle Ing. Brian. Un llamado al 911 por la activación de una alarma conllevó a la realización del operativo.

Al arribar, los efectivos observaron un auto Chevrolet Cruze blanco sin patente colocada, con un hombre a bordo, que al advertir la presencia policial se dio a la fuga a gran velocidad.

Se inició así una persecución que continuó por el Acceso Oeste, en sentido a Luján, que finalizó a la altura del km 42, en jurisdicción de Moreno, cuando el vehículo colisionó contra el guardarraíl.

Esto permitió que en el lugar se concrete la aprehensión de H.R.M. (28), domiciliado en Ramos Mejía, quien viajaba solo en el rodado.

“En el interior del vehículo se incautó un manojo de llaves pertenecientes a la víctima, una señora de 76 años, quien se encontraba en su domicilio”, detallaron.

Al inspeccionar la vivienda, se constató una ventana violentada y se secuestró una mochila con herramientas varias, entre ellas moladoras, criquet, entre otras.

La investigación se encuentra en curso para dar con el resto de los implicados. La UFI N°3 de Morón dispuso la aprehensión del que intentó fugar y las diligencias de rigor.

Suicidio

🗣️⚠️#AlertadeTránsito: AMPLIACIÓN 📌 KM 15,90. Altura Hospital Posadas. Sentido a Lujan. Persona fallecida.

A la espera de peritos.

Reducción de banquina, carril lento y rama de ingreso alt. República.

Policía y Gendarmería en la zona.

Circular con PRECAUCIÓN. #AuOeste https://t.co/PTQ7eZD2xC pic.twitter.com/m1dQe4Tj9e — AUTOPISTAS DEL OESTE (@AuOeste_AR) September 23, 2025

Por otra parte, una persona se arrojó en la mañana de este martes desde un puente de la misma Autopista del Oeste y provocó un incidente con un camión. Ocurrió muy cerca del Hospital Posadas mano a Luján en el km. 15.900 (El Palomar).