Primera Nacional: Morón le ganó a la CADU 1 a 0 para convertirse en escolta de la Zona B

La Primera Nacional arrancó la trigésima fecha con un triunfo de Deportivo Morón sobre Defensores Unidos, en Zárate. Fue 1 a 0 con el gol de Elías Contreras a los 39 minutos del complemento, poco después de entrar desde el banco.

En un partido muy de potrero, Morón buscó siempre el arco rival, pero no marcó la diferencia que se espera con el último de la Zona B. Tuvo, es cierto, una docena de tiros de esquina, pero sufrió de contra. El gol, incluso, llegó de un centro más desde la izquierda (como la mayoría), que Contreras pudo conectar con una cabriola en el centro el área.

Con este resultado el equipo de Walter Otta llegó a los 53 puntos y quedó como escolta, a la espera de que Gimnasia de Mendoza, que tiene los mismos puntos, se enfrente al líder Gimnasia de Jujuy el domingo a las 14.15 horas.

Por el lado, el CADU no logra salir de la zona de descenso a cuatro fechas de finalizar el torneo, con 19 puntos, en la 17° posición, mientras que Almirante Brown, quien se encuentra por encima de los de Zárate, cuenta con 26 unidades.

Por otro lado, San Miguel, en condición de local, igualó 1 a 1 ante Almagro en el marco de la Zona A.

El “Trueno verde” comenzó ganando desde temprano con un gol del delantero Emanuel Dening a los 14 minutos del primer tiempo.

Aún así, San Miguel no logró aguantar el triunfo y al minuto del complemento el delantero Axel Rodríguez puso el empate definitivo para Almagro tras una asistencia del defensor Martín García.

De esta forma, el “Trueno verde” se posiciona en el tercer lugar sumando 45 puntos, quedando a solo cinco unidades del puntero Deportivo Madryn.

En cuanto a Almagro, se encuentra en el decimotercer lugar con 34 puntos.