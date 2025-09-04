San Justo: Motochorro fue herido por un policía al que intentó asaltar y está en terapia intensiva

Un policía bonaerense baleó a un motochorro durante un intento de robo en San Justo. El agente resultó ileso, pese a caer de su moto, mientras que el delincuente herido (tiene antecedentes) está en terapia intensiva. Su cómplice escapó.

El oficial, que vestía de civil, estaba yendo hacia su lugar de trabajo (una comisaría de Villa Celina, partido de La Matanza), cuando fue sorprendido por dos motochorros, que le gritaron «Bajate, bajate». Eran las 19.53 del martes, hora en que el agente circulaba en su motocicleta particular en la intersección de Verón de Astrada y Yeruá, en San Justo.

Al percatarse de que lo venían siguiendo (por el espejo retrovisor), el oficial aceleró unos pocos metros, pero perdió el control y cayó de su moto. Mientras derrapaba en el asfalto, a puro reflejo, logró sacar su arma reglamentaria para dispararle a los motochorros, que escaparon a toda velocidad. Sin embargo, no pudieron ir muy lejos.

El ladrón que iba de acompañante recibió un balazo en el abdomen. A las 13 cuadras, su cómplice -el conductor- lo dejó agonizando en la calle y se fue sin asistirlo, según informaron fuentes de la investigación a TN.

Un vecino llamó al 911 y, al llegar la Policía, lo encontraron tirado en la calle. Fue trasladado al Hospital Balestrini, donde permanece internado en terapia intensiva bajo custodia.

De acuerdo a lo que precisaron las fuentes, el delincuente detenido -identificado como A.G- tiene antecedentes penales en causas por robo agravado y portación ilegal de arma de fuego. Ahora, quedó imputado por tentativa de robo agravado por el uso de arma de fuego.

En la escena los agentes no encontraron el arma utilizada por los motochorros. El cómplice todavía sigue prófugo, mientras que el policía salió ileso. La causa quedó a cargo de la Fiscalía N°3 de La Matanza, a cargo de Gastón Bianchi.