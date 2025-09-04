Merlo: Dos efectivos del Comando de Patrullas ayudaron a nacer a una beba en su casa

Efectivos del Comando de Patrullas de Merlo asistieron a una mujer en trabajo de parto y lograron ayudar al nacimiento de un bebé en perfectas condiciones.

Ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Operativo Cóndor 421, en el barrio Pompeya, cuando un llamado al 911 alertó sobre una emergencia obstétrica.

De inmediato, acudió el móvil del Sargento Maximiliano Davove y la Oficial Micaela Ojeda, quienes constataron que la mujer, identificada como Gisella Elizabeth Leguizamón (31), se encontraba avanzado trabajo de parto.

Ante la urgencia del caso y sin margen para esperar a un especialista, los efectivos asistieron a la mujer en su domicilio, logrando con éxito el nacimiento de un bebé de sexo masculino, en buen estado de salud y sin complicaciones, gracias al rápido accionar.

Una ambulancia arribó minutos después y trasladó a la madre y al recién nacido al Hospital Héroes de Malvinas.