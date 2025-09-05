Tres de Febrero: La PFA detuvo a un hombre por distribución de material de abuso sexual infantil

Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal (PFA) arrestaron en la últimas horas, en la localidad de Remedios de Escalada de San Martín (TresF), a un sospechoso acusado de distribuir y comercializar Material de Abuso Sexual Infantil.

La causa tuvo su inicio en mayo del corriente año, cuando la División Delitos Cibernéticos Contra la Niñez y Adolescencia de la PFA, recibió un oficio judicial proveniente de la Unidad Funcional de Instrucción N°14 del Departamento Judicial de San Martín, a cargo de la Dra. Vanesa Leggio.

A través del mismo, se ordenaba individualizar al autor de la distribución de una serie de archivos denunciados por el Centro de Niños Desaparecidos y Explotados de los Estados Unidos (NCMEC), los cuales mostraban a menores de 18 años en diferentes situaciones de agresiones sexuales y violaciones.

Posteriormente, los efectivos de la citada dependencia federal desarrollaron amplias tareas de inteligencia, estableciendo que dicho material era comercializado por un sujeto por medio de diversas redes sociales.

Con el devenir de las pesquisas, los agentes determinaron también que la conexión IP del autor de la divulgación de aquellos registros, coincidía con un domicilio de la calle Luis Firpo, de Tres de Febrero.

Reunidas las pruebas necesarias, el Juzgado de Garantías N°5 del Departamento Judicial de San Martín, a cargo del Dr. Nicolás Schiavo, ordenó la ejecución del correspondiente allanamiento sobre ese inmueble.

Atento a ello, los servidores públicos ingresaron a la vivienda, logrando la captura del involucrado y el secuestro de varios elementos utilizados por éste para cometer las maniobras ilícitas, entre ellos siete teléfonos celulares, una notebook, dos tablets, dos pendrives y tres tarjetas SIM.

El detenido, de nacionalidad argentina y mayor de edad, quedó a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley 27.436, que regula la Tenencia y Distribución de Representaciones Sexuales de Menores de 18 años Agravada.