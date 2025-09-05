Denunciaron penalmente a una funcionaria de Morón que justificó los piedrazos a Milei

El intendente de Tres de Febrero y primer candidato a senador bonaerense por la Primera Sección Electoral, Diego Valenzuela (LLA) promocionó una denuncia penal por «incitación a la violencia» contra la funcionaria de Morón que justificó las agresiones a Javier Milei como «una forma de ejercer la Democracia» durante una capacitación de fiscales.

El video, que habría sido filmado en los últimos días en un local partidario cercano al Hospital de Morón, tomó estado público éste jueves, sobre el filo de la campaña electoral. La protagonista de semejantes afirmaciones es Silvana Santecchia, directora de Presupuesto Participativo de Morón (antes directora de Adultos Mayores). Si bien militaba en el Nuevo Encuentro, desde esa fuerza aseguran que, desde la ruptura con el intendente, «quedó del lado de Ghi».

Durante su exposición, que se volvió viral, la funcionaria bajaba línea sobre las agresiones que sufrió el Presidente en Lomas de Zomora. «Cuando un pueblo se agota, qué es lo que pueden hacer los vecinos. Rechazan, tiran piedrazos, cortan. Eso también es una forma del ejercicio de la democracia», explicaba la abogada con tono de docencia.

Denuncia penal contra SILVANA SANTECCHIA, funcionaria de la MUNICIPALIDAD DE MORÓN, por el delito de incitación publica a la violencia colectiva, previsto en artículo 212 del Código Penal de la Nación. Injustificable que diga que tirar piedras es una expresión de la democracia. https://t.co/YJUi3crh8a pic.twitter.com/zlGmhkhlcZ — Diego Valenzuela (@dievalen) September 4, 2025

La oposición local repudió sus expresiones. Pero el exconcejal del PRO de TresF, el abogado penalista Alejandro Buigo, presentó una denuncia penal para que se investiguen los dichos. Lo publicitó el propio Valenzuela en sus redes.

Irónicamente, hace un año, la misma funcionaria representaba al municipio en el panel de “Buenas Prácticas en Participación Ciudadana y Descentralización en la Argentina y América Latina”, junto a funcionarios y representantes del área de Participación Ciudadana de la Provincia de Córdoba y ciudades de Chile, Brasil y Paraguay.

Fue como parte del Congreso de Participación Ciudadana y Descentralización, realizado en la ciudad de Córdoba el 12, 13 y 14 de agosto, con el municipio de Morón entre las ciudades