Rugby: A una fecha del cierre, Los Matreros venció a Olivos por 62-22 y regresó al Top14 de la URBA

Por la fecha 25 y a falta de una jornada para el fin de temporada, la Primera A de Rugby confirmó a los dos ascendidos directos de este año: Los Matreros y Atlético del Rosario.

El equipo moronense se impuso en el predio que posee en la ex Base Aérea de Castelar Sur por 62-22 a Olivos, mientras que los de Plaza Jewell ganaron en su visita a San Andrés por 70-24.

Con 88 y 87 unidades, respectivamente, ya no podrán ser alcanzados por Champagnat que cayó ante Hurling por 34-31.

De esta manera, y tras un par de desilusiones en las definiciones de los certámenes de 2023 (ante Champagnat) y 2024 (Deportivo Francesa) Los Matreros regresa al Top de la Unión de Rugby de Buenos Aires, tras una década de ausencia.

En el resto de la jornada, San Cirano le ganó 33-23 a San Albano, Pueyrredón superó por 39-18 a Lomas Athletic, Deportiva Francesa venció con lo justo a Curupaytí por 36-35 y Pucará derrotó por 35-14 a Universitario de La Plata.

