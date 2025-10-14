Consultora Opinión Pública: Pablo Descalzo volvió a ser último en el ranking de intendentes del GBA

Tras los comicios de septiembre, la Consultora Opinión Pública volvió a publicar el ranking de intendentes en el Conurbano Bonaerense, que en octubre lidera Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) y cierra Pablo Descalzo (Ituzaingó.

La muestra se tomó entre el 3 y el 7 de octubre, tiempo en que la encuestadora que dirige el analista Cristian Buttié hizo un relevamiento de 544 a 678 casos por municipio. Y presentó los resultados con +/- 3% a 4% de margen de error.

El ranking de octubre lo lideró el peronista de Malvinas Argentinas Leonardo Nardini y último quedó otro PJ, Pablo Descalzo, de Ituzaingó. Fue uno de los cuatro que quedaron con saldo en contra, seguido por Damián Selci (Hurlingham), Andrés Watson (Florencio Varela) y Lucas Ghi (Morón). Todos ganaron las elecciones de medio término, aunque por distinto margen sobre LLA. A pesar de la polarización, su nucleo duro no creció respecto a septiembre.

CB detalla

1) «Los tres intendentes del GBA mejor valorados este mes por sus vecinos son: Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), quien encabeza el ranking con un 65,9% de imagen positiva, seguido por Federico Achával (Pilar) con un 62,5%, y en tercer lugar Jaime Méndez (San Miguel) con un 62,2%».

Jorge Ferraresi (Avellaneda) con Kicillof. Jorge Ferraresi (Avellaneda) con Kicillof.

2) «Por el contrario, los tres intendentes del GBA peor valorados este mes son: Pablo Descalzo (Ituzaingó) con un 43,2% de imagen positiva, seguido por Damián Selci (Hurlingham) con 43,5%, y Andrés Watson (Florencio Varela) con 45,8%.

3) «El intendente que más creció en comparación con nuestra última medición fue Jorge Ferraresi (Avellaneda) con un aumento de 6,3 puntos, mientras que Diego Valenzuela (Tres de Febrero) fue quien más cayó, con una disminución de 4,6».

El ranking se divide en tres partes: los 8 mejores, los 8 del medio y los 8 peores. Por la buena performance que suelen tener estos dirigentes locales en sus distritos, se da una particularidad: aún los que quedan en el fondo, exhiben en algunos casos buenos números.

Es el caso de estos cuatro jefes comunales, que consiguen con balance positivo:

17° Gustavo Menéndez (PJ, Merlo): 51% positiva / 3,2% ns-nc / 45,8% negativa.

18° Julián Alvarez (PJ, Lanús): + 50,8% / 4,8% ns-nc / – 44,4%.

19° Ramón Lanús (PRO, San Isidro): + 49,8% / 6,5% / – 43,7%.

21° Fernando Moreira (PJ, San Martín): + 46,4% / 7,5% / – 46,1%.

Los otros 16, intendentes, claro está, terminan todos con diferencial a favor.

1° Leonardo Nardini (PJ, Malvinas Argentinas): + 65,9% / 4,3% ns-nc / – 29,8%.

2° Federico Achaval (PJ, Pilar): + 62,5% / 5,3% ns-nc / – 32,2%.

3° Jaime Méndez (ex JxC, San Miguel): + 62,2% / 3,5% ns-nc / – 34,3%.

4° Fernando Gray (PJ, Esteban Echeverría): + 61% / 2,2% ns-nc / – 36,8%.

5° Federico Otermín (PJ, Lomas de Zamora): + 58,3 3,8 37,9

6° Diego Valenzuela (LLA, Tres de Febrero): + 57,4% / 3,4% ns-nc / – 39,2%.

7° Soledad Martínez (PRO, Vicente López): + 56,7% / 4,6% ns-nc / – 38,7%.

8° Mariel Fernández (PJ, Moreno): + 56,1% / 5,4% ns-nc / – 38,5%.

9° Julio Zamora (PJ, Tigre): + 56% / 4,5% ns-nc / – 39,5%.

10° Jorge Ferraresi (PJ, Avellaneda): + 55,4% / 5,1% ns-nc / – 39,5%.

11° Mariano Cascallares (PJ, Almirante Brown): + 55,3% / 4,5% ns-nc / – 40,2%.

12° Juan Andreotti (PJ, San Fernando): + 53,8% / 5,1% ns-nc / – 41,1%.

13° Fernando Espinoza (PJ, La Matanza): + 52,9% / 5,5% ns-nc / – 41,6%.

14° Mayra Mendoza (PJ, Quilmes): + 52% / 5,2% ns-nc / – 42,8%.

15° Juan José Mussi (PJ, Berazategui): + 51,8% / 6,5% ns-nc / – 41,7%.

16° Mario Ishii (PJ, José C. Paz): + 51,5% / 5% ns-nc / – 43,5%.