Nacional: Morón empató con San Martín T y jugará contra Atlanta por los 4tos de Final del Reducido

Deportivo Morón está en Cuartos de Final del Reducido de la Primera Nacional. El equipo de Walter Otta cumplió ante San Martín de Tucumán con la regla de esta primera fase, y aprovechó la ventaja deportiva para superar el primer cruce en el Nuevo Francisco Urbano. Fue un empate sin goles, deslucido, pero justo ante un rival que jugó una hora con un hombre menos.

En la acción más determinante del partido, Federico Murillo vio la roja tras el agarrón a Sanguinetti, que se escapaba frente al arco, a la media hora del partido. En la misma jugada se fue expulsado Mariano Campodónico (DT) descontento con el fallo previo.

Hasta ese momento el Gallo había sido muy superior, pero también sufrió algunas contras. Ya diezmado, la visita buscó atacar de manera directa. Pero sin juego, en el ST no creó peligro.

Todas las acciones de riesgo fueron para el local, que no obstante desperdició un contragolpe otras otro, algunos de manera muy inocente. Pero tampoco sufrió. El Gallo cantó bajo la lluvia. Y ahora espera por Atlanta, el domingo 19.

Cómo sigue el Reducido

Gimnsia y Tiro vs Estudiantes Rio IV: Sábado 18, 19hs.

Dep Morón vs Atlanta: Domingo 19, 16hs.

Gimnasia Jujuy vs Dep Madryn: Domingo, 19 15hs.

Tristán Suárez vs Estudiantes BA: Lunes 20, 19hs.