13/10/2025

Nacional: Morón empató con San Martín T y jugará contra Atlanta por los 4tos de Final del Reducido

G3HEfqpXgAA4FzY

Deportivo Morón está en Cuartos de Final del Reducido de la Primera Nacional. El equipo de Walter Otta cumplió ante San Martín de Tucumán con la regla de esta primera fase, y aprovechó la ventaja deportiva para superar el primer cruce en el Nuevo Francisco Urbano. Fue un empate sin goles, deslucido, pero justo ante un rival que jugó una hora con un hombre menos.

En la acción más determinante del partido, Federico Murillo vio la roja tras el agarrón a Sanguinetti, que se escapaba frente al arco, a la media hora del partido. En la misma jugada se fue expulsado Mariano Campodónico (DT) descontento con el fallo previo.

Hasta ese momento el Gallo había sido muy superior, pero también sufrió algunas contras. Ya diezmado, la visita buscó atacar de manera directa. Pero sin juego, en el ST no creó peligro.

Todas las acciones de riesgo fueron para el local, que no obstante desperdició un contragolpe otras otro, algunos de manera muy inocente. Pero tampoco sufrió. El Gallo cantó bajo la lluvia. Y ahora espera por Atlanta, el domingo 19.

Cómo sigue el Reducido

Gimnsia y Tiro vs Estudiantes Rio IV: Sábado 18, 19hs.

Dep Morón vs Atlanta: Domingo 19, 16hs.

Gimnasia Jujuy vs Dep Madryn: Domingo, 19 15hs.

Tristán Suárez vs Estudiantes BA: Lunes 20, 19hs.

Más historias

G3AhzNWXwAAY2PV

Rugby: A una fecha del cierre, Los Matreros venció a Olivos por 62-22 y regresó al Top14 de la URBA

491216749_1265197978751280_2162120032943231628_n

Ituzaingó: Por el juicio de una gimnasta, el CAI se enfrenta a un fallo «imposible de pagar»

G2hTPr2XIAAqz1B

Chaco 1 Morón 1: El Gallo fue 4° en la Zona B y jugará ante San Martín (T) por los 8vos de Final