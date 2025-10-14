Cautelar para ATE: Un fallo obliga a Unión Personal a dejar de cobrarle coseguros a los estatales

El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°69 hizo lugar a la cautelar presentada por la Asociación de Trabajadores del Estado y ordenó a la obra social Unión Personal, administrada por UPCN, a suspender de inmediato el cobro de los coseguros a los afiliados de otras organizaciones sindicales, además de «bonificar a quienes se les cobró injustamente este ítem y multarlos en caso de no acatar la decisión», según informó este lunes ATE.

“Se terminó la extorsión. La conducta de algunos gremialistas del Sector Público que realizaron esta maniobra sucia es miserable. Pretendieron utilizar la obra social para intentar de manera desesperada frenar las desafiliaciones masivas que están sufriendo a partir del silencio cómplice que mantienen desde hace 22 meses avalando a un Gobierno que de manera permanente y sistemática ha agredido al empleo público e intentado desmantelar numerosas estructuras del Estado”, señaló en un comunicado Rodolfo Aguiar, secretario de ATE Nacional.

El fallo fue firmado por el juez José Ignacio Ramonet y ordena “suspender de manera inmediata las modificaciones introducidas respecto de la atención de los afiliados a la obra social demandada, sin ningún tipo de discriminación, en cuanto a afiliados (o no afiliados) a UPCN y se mantenga la bonificación del coseguro de salud a todos los afiliados de la Obra Social tanto para ellos como para su grupo familiar”.

ÚLTIMO MOMENTO!!

LA JUSTICIA FALLÓ A FAVOR DE ATE POR LOS COSEGUROS ILEGALES DE UNIÓN PERSONAL!!



EL ACCIONAR DE UPCN FUE MISERABLE!! SE TERMINÓ LA EXTORSIÓN!!



El Juzgado Nacional de 1era Instancia del Trabajo N°69 hizo lugar a la cautelar de ATE y ordenó a la obra social Unión… pic.twitter.com/j8bMIy1NZR — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) October 13, 2025

La decisión se da “bajo apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de retardo en el cumplimiento, las que serán cuantificadas oportunamente en caso de incumplimiento”.

En octubre pasado Unión Personal comenzó a implementar planes diferenciados para los estatales afiliados UPCN, a los que les «bonificaban» los «coseguros». Siendo que ese es el único sindicato que maneja la obra social de los trabajadores estatales desde los ’90 (por gestión de Carlos Menem), en ATE esperaban una fuga de afiliados de la organización.

Sin embargo, eso tampoco pasó. «En éste último mes confirmamos la lealtad de los afiliados. No hubo un número importante de traspasos a UPCN. En ATE están por voluntad propia y no por extorsión. Creo que la desconfianza que despierta ese gremio es tan grande como la lealtad que tienen con ATE», reflexionó Darío Silva, secretario de ATE Morón.