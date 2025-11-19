Secuelas del escándalo: Enojados con los arbitrajes, empezaron a vandalizar murales de la Selección

Tras los últimos escándalos arbitrales tanto en la Liga Profesional como en el ascenso, comenzaron a aparecer murales de la Selección Argentina vandalizados con mensajes dirigidos a Claudio Tapia. Los hechos se repitieron en distintos puntos del país y reflejan un clima de enojo creciente entre los hinchas tras los últimos fallos discutidos.

Varias de esas intervenciones se registraron en Morón y luego comenzaron a replicarse en otras ciudades, justo en medio de un clima de enojo generalizado tras varios arbitrajes muy cuestionados y que vienen despertando mucha bronca.

El primer episodio se produjo tras el escándalo del partido entre Deportivo Madryn y Morón, donde las decisiones arbitrales generaron fuertes reclamos. La situación se agravó con el polémico triunfo de Barracas Central ante Huracán, que le permitió al Guapo acceder a los octavos de final luego de dos penales discutidos. Estos hechos se sumaron a otros fallos recientes que alimentaron la sensación de hartazgo entre los hinchas.

En ese contexto, varios murales que homenajeaban a los campeones del mundo aparecieron intervenidos con aerosoles y frases que apuntaban directamente a Tapia. Entre los mensajes podía leerse, de manera textual y atribuida a los autores anónimos de los grafitis, expresiones como “Chiqui mafia corrupto”, una consigna repetida en distintos puntos del país que rápidamente se viralizaron en las redes sociales.

Las intervenciones también incluyeron críticas al protagonismo que, según estos grupos, adquirió Tapia después del Mundial de Qatar 2022, aunque nuevamente se trató de opiniones estampadas en los grafitis y no de hechos corroborados.

🇦🇷🗣️ CARUSO LOMBARDI: "Nos enojamos cuando hablamos de motochorros, pero los 'pitochorros' nos dan la misma sensación".



‼️ El DT proscripto por Chiqui Tapia analiza la triste realidad del fútbol argentino. pic.twitter.com/Rdwtem11C2 — Derechazo (@derechazoar) November 18, 2025

No es por ahí: Los campeones del mundo nos dieron la mayor alegría en décadas. No son ellos los que eligieron al titular de la AFA. En todo caso hay que reclamarle a los dirigentes de los clubes que muevan el culo y armen una oposición

Ahora, cuántos se animan a ir contra Tapia? pic.twitter.com/TZiq8aAKNT — Darío Albano (@albanodl) November 18, 2025