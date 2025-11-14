Ituzaingó: Pese a la actualización automática, Descalzo prepara un ajuste del 25% en la TSG de enero

Apenas 48 horas después de haber presentado el proyecto, el bloque peronista logró aprobar la ordenanza preparatoria Fiscal e Impositiva, que permitirá nuevos ajustes sobre todos los tributos que cobra el Municipio de Ituzaingó de manera directa sobre contribuyentes, ya sean vecinos, comercios, empresas, o consumidores de servicios.

El dictamen fue formalmente presentado el martes y este jueves se puso a consideración de los concejales, en sesión ordinaria. Sin la presencia de tres ediles de la oposición (Ratto, Lanaro y De la Iglesia), el presidente del HCD, Pablo Piana (quien termina su mandato el 10 de diciembre) no tuvo necesidad de desempatar como en otras ocasiones. Aunque no estaría de más que por Secretaría se precisara cómo salió la votación (el PJ no permite sea nominal).

Por lo pronto, desde La Libertad Avanza habían adelantado que no acompañarían un proyecto que ajusta las tasas, pese a que sigue vigente la clausula idexatoria. Medido en términos interanuales, la Tasa de Servicios Generales tuvo un incremento, de noviembre a noviembre, del 33%, en orden con lo que marca el INDEC. Sin embargo, el oficialismo armó otro esquema de «revalúo» fiscal, con un mínimo y máximo de 25% de aumento para enero en la TSG.

Eso, sin contar las subas exorbitantes sobre terrenos baldíos o Seguridad e Higiene. «Siempre inventan algo para subir la tasa general por encima del IPC. Pusieron el tope del 25% porque si no con el revalúo se les iba al diablo. Pero hay otros tributos que están por encima del 200% de aumento. A los bancos les multiplican por cuatro o cinco», consideró el concejal Juan Larralde, horas antes de que finalmente el oficialismo apruebe la ordenanza sin sudar.

Según trascendió, la Asamblea de Mayores Contribuyentes que habilitará el ajuste impositivo se realizará el 26 de noviembre, es decir con la actual conformación del HCD y el mismo presidente, que dejará su banca después de 12 años.