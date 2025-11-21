La Matanza: Una mujer murió tras chocar en moto contra un auto robado que huía a gran velocidad

Una pareja que circulaba en moto fue embestida anoche por un auto robado que cruzó a toda velocidad por una boca calle, en la localidad de Villa Madero. La mujer, de 47 años, murió en el acto. Familiares organizan marcha a la Comisaría.

Paola Lonzo (47) viajaba en moto junto con su pareja, Carlos Rodríguez, rumbo a su casa, ubicada a unas tres cuadras y media del lugar, cuando impactaron con un vehículo y salieron despedidos por el aire. Ocurrió cerca de las 8 de a noche en la esquina de Gral Pintos y Paunero, donde un Fiat Siena blanco pasó a toda marcha, seguido por un Peugeot 208 del mismo color, que tampoco se detuvo tras ver el impacto, registrado por una cámara de seguridad.

Según el parte policial, se investiga la participación de tres hombres, ya identificadso. Minutos antes, habían robado el Peugeot a un vecino identificado como Brian E. en Agrelo y Culpina, a menos de diez cuadras del lugar del choque.

La investigación quedó a cargo de la UFI N° 6 de La Matanza, conducida por el fiscal Juan Marcelo Diomede.

Apenas dos días atrás, un joven de 21 años perdió la vida tras recibir un disparo durante un robo en la colectora de la Autopista Riccheri, a la altura del kilómetro 8, en este caso en el partido de Esteban Echeverría.

“Venía del trabajo, la fui a buscar porque no quería que venga en colectivo, porque acá Madero es tierra de nadie”, dijo el viudo en diálogo con el canal TN. Y agregó: “Estoy en pie porque es lo que mi señora quiere, que yo esté firme, con mucha fuerza, porque tengo a la hija de ella que tengo que seguir cuidando”.

Carlos contó que en los instantes previos al impacto iba conversando con su pareja: “Veníamos los dos riéndonos de cosas nuestras”, recordó entre lágrimas. En su casa, la hija de la víctima los esperaba para cenar. “De repente aparece ese auto que me la saca de la moto, me la saca de las manos”, expresó.

Tras el choque, Paola impactó contra el paredón de la casa de la esquina, mientras que Carlos cayó sobre el asfalto. “Lo primero que hice fue levantarme e ir a ver cómo estaba ella. Quería una ambulancia para poder llevarla al hospital”, recordó y contó que la asistencia médica tardó 40 minutos y la Policía aún más: “Ninguno actuó como tenían que actuar”, lamentó.

Finalmente, la víctima fue declarada muerta en el lugar. El hombre, por su parte, fue trasladado a un centro médico para atender sus lesiones, aunque él no sentía dolor físico por el shock: “En ese momento no sentí nada, no siento hasta ahora nada, no caigo. Tengo golpes en las piernas, tengo un pie que no sé si está quebrado o no, lo tengo hinchado”.

Carlos y Paola estaban juntos hace 11 años, “en enero cumplíamos 12″, contó el viudo con la voz quebrada. “Tiene una hija de 20, ahora en diciembre se venía el cumpleaños de ella también. Me arrebataron a mi pareja, es injusto que vivamos así, que vivamos con miedo. ¿Por qué nosotros tenemos que vivir con miedo?”, se preguntó.