Mariano Acosta: Detuvieron a dos hermanos por el brutal ataque a un joven en una cancha fútbol 5

Dos hermanos fueron detenidos acusados de haber participado en la violenta agresión contra un adolescente de 16 años durante un partido de fútbol informal en una cancha de alquiler de la ciudad bonaerense de Mariano Acosta, hecho que quedó registrado en un video que se viralizó días atrás; los involucrados son tres familiares y aún queda uno prófugo.

Según informaron fuentes oficiales, los aprehendidos fueron identificados como Juan Cruz Alegre, de 17 años, y César Adrián Alegre, de 29, ambos detenidos luego de un allanamiento ordenado por el Juzgado de Garantías 3 en una vivienda de Iberá al 4000, mientras que el tercer implicado, Enzo Sebastián Alegre (27 años) es intensamente buscado.

Miguel Torres, de 16 años, fue atacado el pasado 18 de noviembre durante el partido y las imágenes que se difundieron en redes sociales mostraron como Juan Cruz golpeó reiteradamente al joven, mientras Enzo le dió una patada en la cabeza que lo dejó inconsciente y Cesar instó a continuar la agresión.

Torres fue trasladado al Hospital Héroes de Malvinas, donde recibió atención y posteriormente fue dado de alta, fuera de peligro.

En el operativo, la Policía de Merlo secuestró prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el ataque, no se encontraron armas en el lugar y los detenidos quedaron a disposición del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 2, imputados por tentativa de homicidio, con intervención de la UFI Nº 4 y la UFI Nº 2 de Menores.

Por su parte, el personal de la Comisaría 6° de Mariano Acosta, junto a otras dependencias de Merlo, asumieron la tarea de localizar al prófugo.