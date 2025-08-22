La Universidad de Morón lanza un Programa Especializado en Pensamiento Crítico

La Universidad de Morón presentó el Programa Especializado en Pensamiento Crítico, una iniciativa que refuerza su liderazgo en innovación educativa. El programa está orientado a fortalecer en los estudiantes competencias clave como la lectura comprensiva, la detección de argumentos sólidos, la reflexión profunda y la toma de decisiones responsables.

El lanzamiento contó con la participación de Julián Alvarellos, representante de IBM y especialista en Data & AI, quien subrayó: “El dominio de la inteligencia artificial (IA) y de las nuevas tecnologías es un complemento esencial para los profesionales que buscan las empresas. En este camino de evolución tecnológica constante, el pensamiento crítico se convierte en un factor clave”.

En la misma línea, Pablo Navarro, decano de la Escuela Superior de Leyes y experto en educación digital, sostuvo: “La IA no debe ser vista solo como una herramienta, sino como un catalizador para repensar la educación superior. La clave está en enseñar a los jóvenes a convivir con ella, potenciar sus estudios y su desarrollo profesional, sin perder de vista el pensamiento crítico y las habilidades humanas que nos definen”.

Desde la UM remarcaron que, más allá del manejo técnico, las empresas valoran cada vez más a los profesionales capaces de analizar, cuestionar, innovar y liderar en entornos dinámicos.

El nuevo programa se suma a otras iniciativas estratégicas de la Universidad, como los Trayectos de Formación en Habilidades Profesionales (liderazgo, comunicación, inteligencia emocional y gestión de proyectos), disponibles sin costo adicional para estudiantes de todas las carreras, de la mano de Coursera. También forman parte de esta propuesta innovadora el Programa Especializado en Inteligencia Artificial Generativa certificado por IBM y el nuevo curso de Herramientas Ofimáticas.

Además, la UM continúa potenciando su ecosistema digital con la utilización de Anthology + Blackboard, la plataforma de enseñanza número uno del mundo, y experiencias inmersivas en aulas de realidad virtual con contenido elaborado por docentes de la institución.

Finalmente, la proyección internacional sigue siendo un diferencial de la Universidad, con intercambios y dobles titulaciones. En ese sentido, la UM ha firmado acuerdos con empresas que promueven pasantías y oportunidades laborales tempranas, facilitando una inserción profesional concreta incluso antes de la graduación.

