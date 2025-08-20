Morón: El intendente inauguró un nuevo Centro de Monitoreo Descentralizado en El Palomar

El intendente de Morón, Lucas Ghi, encabezó la inauguración de un nuevo Centro de Monitoreo Descentralizado (CMD) emplazado en Plaza Cattaneo de El Palomar. El CMD cuenta con equipos de monitoreo, vigilancia continua las 24 horas, un móvil de Seguridad Ciudadana y de la Policía con base fija en el lugar, además de una línea directa para denuncias (11-7242-0109).

Este centro se suma al de Villa Sarmiento, mientras se informó que se avanza en la apertura de próximos Centros de Monitoreo Descentralizados en distintos puntos estratégicos del distrito. Entre ellos, se encuentran dos en Morón sur (los destacamentos San José y Manzanar); en Castelar norte, en el destacamento Españoles; en Castelar sur, en el destacamento San Juan; en Castelar, en el destacamento Berra; y en Haedo norte, en el destacamento Fasola.

Durante la actividad, el intendente estuvo acompañado por el secretario de Seguridad, Damián Cardoso; el jefe departamental, comisario mayor Omar Méndez; autoridades provinciales y policiales; integrantes de la Guardia Urbana; equipos municipales; miembros del gabinete; representantes de los foros de Palomar, de la Cámara de Comercio local y de la Unidad de Gestión Comunitaria Nº 3; además de vecinas y vecinos de la zona.

Este esquema de descentralización se complementa con el funcionamiento del Centro de Operación y Monitoreo (COM) central, ubicado en Av. Rivadavia 17.251, que trabaja los 365 días del año las 24 horas. Desde allí se articula la labor de la Secretaría de Seguridad con las distintas fuerzas que operan en el municipio, además del SAME y los Bomberos.

Asimismo, el COM de la rotonda de Texalar, en Morón sur, permite una visualización estratégica de las cámaras de todo el distrito, con foco en las zonas de Morón sur y Castelar sur.