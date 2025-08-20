En Hurlingham: Una conductora ebria perdió el control de su auto y se estrelló contra una vivienda

Una mujer perdió el control de su auto, cuando circulaba a gran velocidad, y terminó chocando contra la fachada de una vivienda, en Hurlingham. La conductora, que terminaría hospitalizada, habría estado bajo los efectos del alcohol.

El hecho se registró en la madrugada del último domingo cuando un fuerte impacto alarmó a los vecinos de la calle Acassuso al 2400.

Las cámaras de seguridad del barrio registraron cómo la conductora de un Chevrolet Corsa gris perdió el control del vehículo, que hizo efecto de rampa con la bajada de un garage y voló contra dos casas, e incluyó el derribo de postes en su vertiginoso recorrido.

Tras el choque, la conductora abrió la puerta y quedó tendida sobre la vereda, inmóvil. Su acompañante logró salir con dificultad, trastabillando antes de poder asistirla.

Al llegar la policía, intentó realizar el control de alcoholemia pero sopló mal en tres oportunidades la pipeta, por lo que se la consideró alcoholizada. Vecinos señalaron que despedía un fuerte olor etílico al hablar.