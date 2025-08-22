Expo UIO-Tec: Durante dos días, alumnos de escuelas técnicas muestran sus proyectos en Haedo

Con la presencia del intendente de Morón; Lucas Ghi; el rector de la Universidad de Morón, Héctor Norberto Porto Lemma; y el presidente de la Unión Industrial de Oeste (organizadora del evento), Edgardo Gámbaro, comenzó este jueves la 14° Expo UIOTec la tradicional muestra tecnológica y productiva que realizan escuelas técnicas del distrito.

El encuentro seguirá este viernes 22 de agosto, de 10 a 17hs, en el Parque Industrial La Cantábrica de Haedo (Tres Arroyos 329).

Durante estas dos jornada, se presentarán proyectos desarrollados por estudiantes de escuelas técnicas, centros de formación profesional e institutos superiores de la región. Además, habrá talleres de orientación laboral, actividades de inducción al mundo del trabajo y visitas guiadas a empresas y al propio parque industrial.

También participarán las áreas municipales de Formación para el Trabajo y la Agencia de Empleo, que ofrecerán recursos y herramientas para mejorar las oportunidades de inserción laboral.