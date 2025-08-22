Con cursos gratuitos: El lunes 25 abren la inscripción para el nuevo Polo Educativo de Hurlingham

Bajo el lema «Tu futuro está acá», el intendente, Damián Selci, inauguró éste jueves el Nuevo Polo Educativo de Hurlingham, que ofrecerá cursos gratuitos tales como Marketing digital, Robótica, Educación financiera, Idiomas y apoyo escolar para todos los niveles. El edificio está ubicado en Av. Roca 1300 y se nutre de convenios firmados con Ticmas Academy, la organización internacional liderada por Viviana Zocco; y la Universidad Nacional de Hurlingham.

La inscripción se abre el lunes 25 de agosto y las clases iniciarían el 8 de septiembre. Por el acuerdo con Ticmas, el Municipio pone a disposición una serie de cursos diseñados para un aprendizaje autónomo y flexible de Marketing Digital, E-Commerce, Programación (desarrollo de aplicaciones web y móviles), Diseño Gráfico y Ciencia de Datos.

Por su parte, Selci y la jefa de Gabinete, Florencia Lampreabe, firmaron un convenio con la UNAHUR, para que se incorporen cursos de robótica, chino e inglés dictados por docentes de la universidad.

Además, el Polo Educativo ofrecerá un curso de finanzas personales y mercado de capitales dictado por el CEPA (Centro de Economía Política Argentina) y cursos de cocina y pastelería básica.

«Tenemos que posicionar nosotros un discurso de lo que sí hay que hacer con las tecnologías, porque hay un montón de cosas que están pasando. La inteligencia artificial está generando sobre todo debates éticos; si va a reemplazar o no a los trabajadores», reflexionó Selci

En esta propuesta del Municipio de Hurlingham, la tecnología también se hace presente al ofrecer talleres de robótica para niños y adolescentes de 6 a 15 años. “Niñeces programando” es un programa que forma parte de un convenio con la Universidad de Hurlingham. También se espera sumar la escuela de manejo, con vehículos del municipio.

📍Av. Roca 1338, frente a la Estación Ruben Darío

🕛 Abierto desde el lunes próximo, 25/08, de 9 a 19 hs

📝 Pronto se lanza el formulario para inscribirte a los cursos

📆 Las clases comienzan el 8/09



¡Tu futuro está en el Polo Educativo Hurlingham!#HurlinghamAdelante pic.twitter.com/TS0fr58iQ6 — Damián Selci (@DamianSelci) August 22, 2025