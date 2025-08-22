Tras un fallo de Cámara, la Junta Electoral habilitó la lista de unidad de Fuerza Patria Morón

A dos semanas de la elección del 7 de septiembre, la Junta Electoral bonaerense aprobó finalmente éste viernes la lista de unidad del frente Fuerza Patria de Morón. Sobre el límite del tiempo para aprobarlas para que se impriman, aceptó el fallo de Cámara de la Justicia Contencioso Administrativa, que confirmó la cautelar presentada desde el MDF, el FR y Nuevo Encuentro. Si esto no pasaba, el peronismo hubiera llegado dividido a las elecciones de medio término: Estaban oficializadas las «listas cortas» que encabezaban Martín Sabbatella y el intendente, Lucas Ghi.

Las demoras para oficializar este acuerdo político (casi tardío) tuvieron que ver, primero, con la interna en Morón, y la desconfianza mutua que los llevó a estirar el consenso mucho más allá del 19 de julio. La boleta «única», encabezada por José María Ghi, hermano y secretario del intendente, se presentó recién el martes 22 de julio. Un mes después, recién fue oficializada por la Junta Electoral. Ambas partes se comprometieron a «declinar» las listas cortas.

En aquél entonces, tras el cierre, la Junta Electoral rechazó por «extemporánea» la boleta local de Fuerza Patria y por eso no la publicó.

En cambio, sí se aprobaron la listas de Nuevo Morón y del Partido del Trabajo y la Equidad (que inscribieron Ghi junto al MDF, el FR, parte de la CGT Regional Morón y el Movimiento Evita). Pese a la cautelar de la Justicia ordinaria, la Fiscalía de Estado había apelado el fallo, por lo que ayer el propio Martín Sabbatella salió a publicitar su propia candidatura bajo el nombre de «Fuerza Morón».

También ParTe tenía su lista aprobada, si acaso fracasaba la unidad. En la mañana del jueves, todo parecía indicar que habría internas descolgadas de la lista Seccional de Katopodis (FP).

Pero ayer mismo el amparo dictaminado por el Juez Contencioso de Morón Marcelo Gradin fue ratificado por la Cámara de Apelaciones de San Martín. Y este viernes la Junta Electoral por fin oficializó la boleta. A esta hora no había cambiado el listado de fuerzas y candidatos a concejales y consejeros escolares de Morón de su portal. Pero tanto desde el sabbatellismo, como desde el MDF, confirmaron que la boleta que encabeza José María Ghi «ya está aceptada».

La nómina se completa con Vanina Moro (Movimiento Evita), Mariano Spina (N.Encuentro), Sibila Botti (FR), Alfonso Martínez (UTHGRA); María Sol Steinberg (NE), Miguel Ramponelli (MUP-PJ), Valeria Gasol (La Cámpora), Oscar Conde (FR), Julieta Laviuzza (MDF), Nehuén Guelfi (de Peronismo en Marcha) y Leticia Maldonado (PJ).

Cintia Román, Gabriel Hernán Maldonado, María de la Paz Tibiletti, Alejandro Félix Albornoz y Emilce Silvana Taborda van como consejeros escolares titulares.

El acuerdo, por el que se cruzan candidatos de Cristina, con los de Kicillof y Massa, no dirime la cuestión de fondo: «Postergamos las diferencias que tenemos con Lucas Ghi», aclaraba el miércoles pasado Mariano Spina, uno de los eyectados de la gestión municipal éste año, como muchos de Nuevo Encuentro.

«Estoy convencido de que Lucas nunca quiso la unidad. En un principio se puso como primer candidato a concejal testimonial. No nos quedó otra, entonces, que armar nuestra propia lista con Martín Sabbatella, que es a quien proponemos como intendente en 2027 para recuperar el rumbo», reveló el dirigente del N. Encuentro a Mpquatro radio.