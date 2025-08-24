Primera Nacional: Morón se quedó con el clásico ante Nueva Chicago, para seguir prendido

Con gol de Juan Manuel Olivares (’63), Deportivo Morón venció 1 a 0 a Nueva Chicago, se quedó con el clásico en el NF Urbano y trepó de nuevo a la tercera posición de la tabla del Grupo B, por la 28° fecha del torneo de Primera Nacional.

En un partido jugado con gran intensidad, pero de pocas llegadas, el Gallo arrancó como para llevarse puesto al Torito, pero no pudo definir, en los primero minutos del cotejo. Sanguinetti y Yair González pintaban para ser figuras.

Sin embargo, en el primer contrataque y con el local tirando el achique, la primera acción clara de gol fue para la visita. Pero Maggi la tiró muy larga y se le abrió demasiado la pelota. Aun así el remate le pasó entre las piernas a Finochietto, que tuvo un poco de suerte, ya que la pelota pudo ser despejada. Los dos arqueros tuvieron bastante trabajo.

El clásico se destrabó recién a los ’18 del PT. En un momento muy anárquico, pero con el Gallo jugando muy vertical, Olivares tomó un rebote al borde del área y no perdonó. La agarró de volea y la puso abajo junto a un palo.

Golazo y justicia para el equipo de Otta, que había buscado revertir la mala imagen que dejó ante Chacarita y Talleres (R).

Aquél sábado de clásico, con el Gallo perdiendo y un expulsado, hubo disturbios en la platea, por lo que cual APREVIDE prohibió al club el uso de las tribunas ambas populares y la venta de entradas por tres fechas como local.