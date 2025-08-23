Del Caño en el Policlínico de San Justo: «El gremio amigo de Espinoza garantiza contratos basura»

Dirigentes del PTS fueron recibidos por trabajadores del Policlínico de San Justo, en el marco de la campaña electoral. Ayer, Nicolás del Caño, candidato a diputado nacional en octubre y, a su vez, a legislador provincial el 7 de septiembre, cuestionó la situación sanitaria local de la mano de la concejal y candidata a ser reelecta Natalia Hernández.

«El sistema no funciona, pero los trabajadores sí. Ellas están dejando todo para que el hospital siga de pie», señaló el ex candidato presidencial. Y deslizó algunos números que tienen mucho menos prensa que los del hospital Garraham: Una enfermera cobra apenas $308.000 y un radiólogo pasante $500.000, mientras las categorías salariales llevan más de diez años sin actualizarse. El Policlínico cuenta con 300 empleados, más 60 que son monotributistas.

Hace algunas semanas, el nosocomio había sido la sede de reclamo de todos centros sanitarios matanceros, porque el Sindicato de Trabajadores Municipales de La Matanza, conducido por Daniel Troncoso, responde al intendente Espinoza. «Su sindicato amigo garantizan salarios de miseria y contratos basura», denunciaron los referentes del FIT.

«Nuestras bancas son puestos de lucha para fortalecer cada pelea de los trabajadores, como lo saben los municipales de la salud que los acompañamos en cada reclamo», explicó Natalia Hernández. «La Matanza lleva décadas gobernada por el peronismo de Espinoza, que es responsable directo de este vaciamiento», señaló Del Caño.

«Su modelo es ajuste y abandono, y ahora con Milei en el gobierno, el panorama se agrava: recorte presupuestario, precarización y un sistema de salud al borde del colapso», agregó el ex diputado nacional. Este sábado (15hs.) será parte de una mateada en La Matanza.

Una enfermera cobra $380.000 y un radiólogo pasante $500.000.

Esa es la situación que me contaron hoy las y los trabajadores del Policlínico de San Justo y Vías Respiratorias. No hay insumos, no funciona el sistema, y todo se sostiene con el esfuerzo de sus más de 300… pic.twitter.com/m4bvSVxqbF — Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) August 21, 2025

Fuente: Izquierda Diario