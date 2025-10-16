Morón: UM y AFA reunieron a referentes del Derecho y el Deporte en la jornada “Fútbol y Justicia”

La Universidad de Morón (UM) fue sede de la jornada “Fútbol y Justicia”, un encuentro que puso en debate el rol de las asociaciones civiles como contenedores sociales, convocando a destacados referentes del ámbito jurídico y deportivo.

En representación de la Universidad de Morón, el Dr. Pablo Navarro, Decano de la Escuela de Leyes, brindó la bienvenida institucional y subrayó “el papel fundamental que cumplen las asociaciones civiles en la construcción del tejido social y en la formación de ciudadanía”.

La apertura estuvo a cargo del Dr. Julio Piumato, Secretario General de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), quien destacó la importancia de fortalecer los lazos entre la Justicia y las instituciones deportivas como espacios de inclusión, valores y desarrollo comunitario.

Entre los expositores participaron el Dr. Juan Manuel Converset, Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y especialista en Derecho Deportivo; el Dr. Diego Hernán Tachella, Juez Nacional en lo Civil y primer vocal del Club Comunicaciones Asociación Civil; el Dr. Damián A. Dupiellet, Gerente del Sistema Comet, Licencias de Agentes y Clubes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA); y el Dr. Andrés M. Paton Urich, Gerente de Legales de la AFA. Además, estuvieron presentes Gabriel “Conejo” Mansilla, presidente del Club Deportivo Morón, y Gastón Capurro, secretario del club.

Las palabras de cierre estuvieron a cargo del Rector de la Universidad de Morón, Dr. Héctor Norberto Porto Lemma, quien destacó la importancia de generar estos espacios de reflexión y encuentro entre instituciones: “El intercambio de ideas y experiencias es fundamental para fortalecer los vínculos entre la academia, la justicia y el deporte. Desde la Universidad de Morón promovemos el diálogo y la formación integral, entendiendo que en el ser humano la pasión, ya sea por el estudio, la justicia o el fútbol, es el motor que impulsa el crecimiento personal y colectivo”.

El encuentro se desarrolló en el marco del convenio de colaboración vigente entre la Universidad de Morón y la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que permite a los familiares de los empleados judiciales acceder a estudiar en la UM con importantes beneficios académicos. Este acuerdo refleja el compromiso de ambas instituciones con la formación profesional y la igualdad de oportunidades, y promueve, además, actividades conjuntas orientadas al fortalecimiento institucional, la capacitación y la vinculación entre el ámbito académico y el sistema judicial.

