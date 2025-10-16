La Justicia oficializó a Santilli como primer candidato de LLA, pero en la boleta figurará Espert

Por orden de la Cámara Nacional Electoral, el juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla oficializó a Diego Santilli como cabeza de lista de La Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires, seguido de Karen Reichardt y Sebastián Pareja. La nómina de candidatos a diputados fue alterada por la renuncia de José Luis Espert, tras el escándalo de los aportes que recibió en 2019 de una empresa de Fred Machado, aunque eso no impedirá que su rostro figure en la boleta libertaria, ya que la Cámara se negó a reimprimir la primera tanda de la Boleta Única de papel.

En su resolución, el juez defendió su postura que el lugar que dejó José Luis Espert debía ser ocupado por Reichardt, “en línea con los compromisos constitucionales e internacionales del Estado Argentino en materia de igualdad de género”.

En esa línea, Ramos Padilla enfatizó en el rol de los jueces en el control de constitucionalidad de de las normas al sostener que “no se trata de desviarse del marco legal ni de usurpar funciones ajenas, sino de garantizar su efectividad”. Además, citó un precedente de la propia Cámara en el caso “Juntos por el Cambio”, donde se descartó la aplicación del mismo artículo del decreto para senadores, por vulnerar la paridad de género.

“Si un decreto reglamentario dictado para hacer efectivas las acciones positivas que impone la Constitución Nacional es invocado, precisamente, para producir el resultado contrario —esto es, la postergación o el desplazamiento de las mujeres en los espacios de representación política— esa situación debe ser objeto de exhaustiva revisión, pues desnaturaliza la igualdad sustantiva que buscan alcanzar esas normas y el compromiso constitucional e internacional que ha asumido el Estado”, lanzó el magistrado.

En su fallo inicial del 8 de octubre, Ramos Padilla, alineado con la fiscal María Laura Roteta y el fiscal general Ramiro González, rechazó la propuesta de LLA de reemplazar a Espert con el siguiente candidato masculino.

Los dinosaurios de la política no quieren que nada cambie y se dedican a poner palos en la rueda, por eso este 26 de octubre la boleta única no tendrá mi cara.



No te preocupes: CASILLERO 1, lista violeta para defender el cambio del Presidente Milei y acompañarme con tu voto. pic.twitter.com/PjWPlnD5xB — Diego Santilli (@diegosantilli) October 15, 2025

Sin embargo, la Cámara Nacional Electoral, conformada por Santiago Corcuera y Daniel Bejas, calificó la decisión del juzgado de La Plata como una “interpretación subjetiva singular” y ordenó ajustar la lista según el artículo 7° del Decreto 171/2019 y el artículo 60 bis del Código Electoral Nacional, autorizando a Santilli a reemplazar a Espert.

A pesar que la Justicia hizo lugar al pedido del gobierno para que Santilli encabece la lista, se rechazó en todas las instancias la reimpresión de las boletas que se utilizarán el próximo 26 de octubre, por lo que los votantes se encontrarán con la cara de Espert.

Cristian Ritondo, referente del PRO, criticó este martes la decisión de la CNE y aseguró que “los bonaerenses vana votar a alguien que no está en una lista, que está el nombre pero no la foto, por lo que está votando a una persona y a quien está votando no está. Me parece una mala señal”.

“Se perdió mucho tiempo. En el momento que anunciamos que Santilli era el candidato tras la renuncia de Espert había el tiempo necesario para la reimpresión de boletas”, agregó el funcionario.

Cómo quedó la boleta

Diego Santilli

Karen Reichardt

Sebastián Pareja

Gladys Humenuk

Alejandro Carrancio

Johanna Longo

Alejandro Finocchiaro

Miriam Niveyro

Sergio Figliuolo

Giselle Castelnuovo

Álvaro García

María Florencia De Sensi

Joaquín Ojeda

María González Estevarena

Hernán Urien

Andrea Vera

Javier Sánchez Wrba

Ana Tamagno

Rubén Torres

Martina León Espinosa

Mario Saavedra

Bárbara Lerin

Hugo Ferreyra

Susana Conte

Ignacio Salaberren

Roxana Cavallini

Eduardo Creus

Mirta Wide

Damián Selem

Karina García

Luis Green

Paula Canegallo

Mauricio Imperatori

María Belén

Enzo Di Fabio