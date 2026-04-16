Abrazo al hospital de PAMI de Hurlingham, entre los rumores de cierre y la utilización política

Empleados del Hospital del PAMI de Hurlingham comandaron este jueves un «abrazo simbólico» para repudiar el supuesto «cierre» del establecimiento emplazado sobre terrenos del Municipio, en Gral. O Brien 480. La movida, entienden en la conducción libertaria del Instituto, fue «100% política», aunque podría ser apenas la punta del ovillo.

«No se puede cerrar algo que nunca funcionó como tal. Eso no es un hospital, es un policonsultorio. Se lo inauguró como hospital, pero el gobierno nacional anterior no contempló los fondos necesarios para hacer el segundo nivel», explicaron fuentes del PAMI, tras la protesta de esta mañana, la cual había sido anticipada desde redes y grupos de Whatsapp.

En la puerta del nosocomio, una empleada relató que se enteraron de la decisión administativa por un mensaje del director: que «el hospital se cerraba a fines de abril». «Ya no se están dando turnos. Acá atendemos a 15 mil afiliados de Hurlingham, más gente de otras provincias. Hay pacientes que se quedan sin tratamientos», alegó.

«Este hospital quedó parado cuando asumió este gobierno, cuando iba a ser de alta complejidad», agregó al canal de La Nación+. Ocurre en la misma semana que médicos de cabecera hicieron un paro por deudas y aranceles atrasados.

🔹Crisis del PAMI: "Nos mandaron un mensaje avisando que cerraba el hospital"



Trabajadores y pacientes realizan un abrazo simbólico en Hurlingham.



📌Con Rodrigo Porto en LN+ pic.twitter.com/EXC8TvXfp1 — La Nación Más (@lanacionmas) April 16, 2026

El nosocomio fue habilitado parcialmente en mayo del 2023, tres años después de que el PAMI, entonces dirigido por el camporismo, le cortó el contrato a la única clínica del distrito que atendía a sus afiliados. La Sagrado Corazón cerró en diciembre del 2020. Tenía mala fama, como tantas otras del Gran Buenos Aires.

«Esa presentación generó riesgos concretos, incluso en situaciones de urgencia, donde ambulancias llegaban al lugar y debían derivar a otros centros», dejaron trascender desde la nueva conducción.

No obstante lo cual, se advirtió que «en el marco de la política de ordenamiento, se está refuncionalizando la oferta prestacional» del PAMI. Aunque la obra social de los jubilados extendió contratos laborales en Hurlingham hasta junio, fuentes de la UGL advirtieron que la administración hoy se manejaría desde el Hospital del Bicentenario de Ituzaingó.

Otra compleja historia de avances y retrocesos que vienen desde el anuncio de su construcción, en 2009. También había sido levantado por un convenio con el Municipio, aunque (denuncias de malversación de fondos mediante) la administración de Mauricio Macri se encargó de corregirlo antes de su apertura en 2019, para que luego La Cámpora lo aproveche y tome control pleno del hospital en 2020.

A diez años de su inauguración, y pese a falsas denuncias de vaciamiento, el Bicentenario cuenta hoy con internación, quirófano y entrada por las tres calles que lo rodean. Finalmente, el gobierno de Ituzaingó se quedó afuera y por eso ahora hace campaña con la reapertura del «hospitalito» municipal de la calle Brandsen.

En Hurlingham también hubo rumores de municipalización. Servidos por la denuncia del exintendente Juan Zabaleta, quien dijo haber recibido un pedido del PAMI para anular el convenio por el Hospital en noviembre de 2023, antes de que dejara el poder. A su vez, hace un año, el intendente, Damián Selci, confirmaba «negociaciones» para que el Gobierno pudiera finalizar el proyecto y dar un servicio más completo.

PAMI NO ESTÁ EN CRISIS, SE ESTÁ ORDENANDO pic.twitter.com/PBoZi5O1G8 — PAMI – INSSJP (@PAMI_org_ar) April 15, 2026