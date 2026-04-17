Ramos Mejía: Una camioneta que cruzó con la barrera baja causó demoras en el Tren Sarmiento

Dos accidentes con menos de 12 horas de diferencia obligaron a reducir y causaron demoras en el servicio habitual de la Línea Sarmiento del FFCC. Ambos ocurrieron en Ramos Mejía, donde ya fue habilitado el puente sentido Sur a Norte.

El jueves, pasadas las 18.30hs, una formación rozó a un vehículo que cruzaba sobre el paso a nivel de la calle Monteagudo, en cercanías de la estación ferroviaria, en momentos en que el tren circulaba en sentido hacia Moreno.

De acuerdo a la reconstrucción, el conductor de un automóvil marca Volkswagen Gol, identificado como A. C. S. (29), habría intentado cruzar el paso a nivel sin advertir el paso del tren, pese a que las barreras se encontraban bajas.

🔴 EL TREN SARMIENTO CHOCÓ CONTRA UNA CAMIONETA



En un paso a nivel de Ramos Mejía. El servicio está interrumpido.#A24 pic.twitter.com/O1iWnQPmnF — A24.com (@A24COM) April 17, 2026

Si bien este incidente no cortó el servicio, provocó «demoras y cancelaciones» hasta entrada la noche. Recién se normalizó pasadas las 20hs.

Peor fue el accidente ocurrido cerca de las 6.30 de este viernes 17, cuando el Tren Sarmiento embistió a una camioneta utilitaria que cruzó con la barrera baja por el mismo paso a nivel de Monteagudo. A esta hora los trenes ya se detienen en la estación de Ramos Mejía.

El accidente se produjo debido a que el conductor del vehículo habría cruzado con la barrera baja, mientras que se indicó que en el vehículo viajaban dos jóvenes que iban a trabajar.

En tanto, se informó que ambos sufrieron diversos politraumatismos, por lo que fueron derivados hacia el Hospital de Haedo que se encuentra en las inmediaciones del lugar para ser asistidos y, según trascendió, los dos estarían fuera de peligro.

🟡 El #TrenSarmiento no efectúa parada en #RamosMejía por colisión con vehículo en Ramos Mejía. 18:27h pic.twitter.com/kfnEefH6ug — Tren Sarmiento En Linea (@TrenSarmientoFC) April 16, 2026