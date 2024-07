Abuso sexual: La Cámara confirmó el procesamiento del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza

La Cámara del Crimen confirmó hoy el procesamiento del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, por el abuso sexual a Melody Raskaukas, quien trabajaba en su secretaria privada, y con esa decisión quedó a un paso de ser enviado a juicio oral y público.

La Sala VII de la Cámara confirmó la decisión de la jueza María Galletti, quien había dictaminado un procesamiento por los delitos de abuso sexual simple y desobediencia. Además, se habían impuesto como medidas preventivas una orden de prohibición de acercamiento y contacto hacia la víctima, con una distancia mínima de quinientos metros durante todo el proceso penal; un embargo sobre los bienes personales de Espinoza hasta cubrir la suma de $1.500.000 y la libertad provisoria del intendente.

La decisión fue tomada por los jueces Juan Cicciaro y Rodolfo Pociello Argerich que coincidieron con la postura oficial del fiscal Mauricio Vieira, quien había determinado la confirmación del procesamiento.

La defensa de Espinoza, en tanto, pidió que se revoque el procesamiento y la Cámara también ratificó el embargo de 1.500.000 de pesos sobre los bienes del intendente. El fallo, en este marco, pone a la causa en instancia de ser enviada a juicio público y oral.

El relato en el expediente detalla un incidente en el cual Espinoza habría comenzado a besar los pechos de la víctima y a tocarla por encima de la ropa, mientras le decía: «Quédate tranquila, siempre te tuve ganas, va a estar todo bien». Durante el forcejeo, Espinoza intentó bajarle los pantalones y le rompió la camisa, insistiendo en que le practicara sexo oral.

La víctima logró resistirse, y finalmente la situación terminó cuando Espinoza, frustrado por no poder bajarle el pantalón, se vistió y se retiró del lugar, diciendo: «Bueno listo, ya está, se terminó todo, me voy, ya está, no te preocupes».

A través de un comunicado de la oficina de prensa municipal, el intendente remarcó cuando se conoció la noticia que se trata de «una denuncia absolutamente falsa» y de «una mentira armada». En el texto pidió dejar «actuar a la Justicia» y recordó los dos pedidos de sobreseimiento que realizó la Fiscalía en 2022 y 2023.