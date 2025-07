Ituzaingó: Principio de acuerdo, pero con una gran incógnita, para la lista de concejales de LLA

Dirigentes de la Libertad Avanza y un sector del PRO arribaron a un principio de acuerdo a menos de una semana para el cierre de listas en Ituzaingó. Las candidaturas no están cerradas, pero trascendió que el ex candidato a intendente Hugo Equipo encabezaría la boleta violeta local. La gran incógnita es qué pasará con el presidente del PRO, Gastón Di Castelnuovo, gran ausente en la foto que publicaron los libertarios tras la reunión cumbre de este martes.

«Felices de conseguir la unidad en Ituzaingó para representar con mas fuerza las ideas del Presidente! VLLC!», posteó Equiza junto a otros referentes de esa mesa como los hermanos Walter y Christian Lanaro, los concejales Gabriel Pozzuto y Juan Larralde; y la bullrichista Silvina Valdevenito, concejal MC y actual directora Nacional de Seguridad Ciudadana.

Según trascendió, no hay lista completa para el 7 de septiembre. Y eso obedece, en buena parte, en que falta integrar nada menos que al presidente del PRO local y dos veces candidato a intendente Gastón Di Castelnuovo, a quien le habrían ofrecido un lugar en la boleta, pero cinco lugares abajo del que se reservaría para Equiza.

Cierto es que el dirigente macrista rema de atrás en la interna, como también que ha sido víctima las últimas semanas de distintas operaciones, como por ejemplo reprocharle en redes posteos en favor de la vicepresidenta Victoria Villarroel (de hace un año) o críticas solapadas al propio Presidente, Javier Milei. Asuntos que él mismo contestó.

Por ahora, tanto GDC como en su entorno mantienen un secretismo que no quita que esté en negociaciones para un cierre de lista al menos digno. Por lo pronto, desmintieron que le hayan ofrecido el 5° lugar de la lista de concejales de LLA, algo que de todas formas sería mejor que la nada misma, a menos de 6 meses de terminar su mandato (podría ser reelecto).

El problema es que en la mesa de LLA están otros referentes del PRO, quienes conformaron un interbloque hace más de un año. Pozzuto (que no jugaría en ésta) directamente se afilió a LLA. Y el ex senador Walter Lanaro, ex precandidato a intendente en 2023 por la boleta de Bullrich, tendría reservado un tercer lugar, en representación de Ritondo.

Nada de esto está confirmado aún. Y la foto de este martes apenas sintetizó un «principio de acuerdo» que podría definirse éste jueves. Si no el mismo sábado 19, cuando el cierre de listas. El sector más libertario del PRO le endilga a sus socios de Juntos haber tenido una relación ambigua con el oficialismo. Aunque LLA aportó en 2023 el Caballo de Troya que el PJ de Ituzaingó necesitaba para mantener la presidencia del HCD. Nadie podía esperar otra cosa de Ana De Vincenzo, pareja de un sobrino de Osvaldo Marasco (histórico socio de Alberto Descalzo y con múltiples participaciones electorales) que ser una aliada del oficialismo. Ni bien juró por su banca armó un monobloque.

Mientras en el macrismo intentan desdramatizar la batalla interna, en LLA dan por sentado que, de haber unidad en la oposición, el triunfo en septiembre es más que viable. Y por primera vez en 30 años estaría allanado el camino para quedarse con la presidencia de un Concejo Deliberante que parece detenido en el tiempo: hace tres décadas que alquila tanto el edificio de las oficinas, como del recinto, y sin posibilidad de que se puedan seguir las sesiones online.

Jamás critique al Presidente. Por eso aclaro que en mi último post cuando hablo de "Tres gobiernos" me refiero al de CFK (cuando empezó el juicio), al de Macri, y al de Alberto. Se ve que como son peronistas omiten esos nefastos 4 años. Hoy @JMilei y su equipo estan dejando todo… — Gastón di Castelnuovo (@DiCastelnuovoG) July 2, 2025