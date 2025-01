Aguilera tiene bloque propio en Morón: Críticas a la conducción local de LLA y elogios a la Vice

El pasado miércoles 15 de enero, el concejal libertario Ariel Aguilera presentó un «Memo» a la Secretaría Técnica del Concejo Deliberante de Morón para informar que pasaba a conformar un monobloque al que denominó «La Libertad Avanza (1), diferenciándose de sus colegas Alejandra Liquitay (de LLA) y Ezequiel Tozzi (LLA-Partido Demócrata).

De ésta manera, los tres ediles que ingresaron en 2023 tras las elecciones de octubre como representantes de la fórmula presidencial que conformaron Javier Milei y Victoria Villarruel están hoy separados, aunque a lo largo del 2024 no mostraron discordancias importantes a la hora de las votaciones, como sí pasó con el sector del «Nuevo PRO».

Habrá que ver cómo sigue la interna éste año, pero cierto es que Aguilera tomó distancia de la conducción local del empresario y excandidato a intendente Ariel Diwan. Y se mostró cercano a la Vicepresidenta y al senador Francisco Paoltroni.

«No es fácil para los outsider como yo, que no venimos de la política. Yo me volqué a proyectos vinculados a la seguridad y Liquitay y Diwan dejaron de atenderme el teléfono. Así comenzaron las divergencias», contó en Primer Plano.

El abogado aseguró que está en LLA «por ideología, por mérito y por trabajo». Y que si bien «defiendo las ideas de la libertad mejor que nadie, no soy un fundamentalista, no hago culto a la personalidad ni a Javier Milei ni a la vicepresidenta».

«Reconozco el liderazgo de ambos y sigo los lineamientos de los dos, pero sin personalismos. Sigo ideas, no personas. A mí la gente me votó por la fórmula que integraron ellos, porque en Morón no me conocía nadie», apuntó el libertario, quien consideró que a la conducción partidaria «no le gusta que me reúna con dirigentes como Paoltroni, con quien me une la causa de Ariel Lijo, un juez federal que no queremos que llegue a la Corte Suprema».

Aguilera se mostró activo en los últimos meses, participando de marchas de seguridad y mostrando en sus redes el estado de, por ejemplo, la Plaza de la Cultura, que la oposición intentó desalojar de manteros, hasta que ésta semana y tras una intervención de la Municipalidad, se reconvirtió para dar lugar a una feria sobre la calle Larralde y Salta.