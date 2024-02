Cambios en el Gabinete de Ghi: Diego Spina quedó al frente de la Secretaría de Gobierno de Morón

El Departamento Ejecutivo del Municipio de Morón confirmó este jueves los cambios que se venían barajando en el nuevo Gabinete del intendente, Lucas Ghi. Diego Spina, primer concejal electo por Unión por la Patria, deja la Secretaría de Obras y Servicios Públicos para regresar a la estratégica Secretaría de Gobierno, que pasará a ser una verdadera Jefatura de Gabinete (que se suprime, al igual que la Secretaría General).

Tras su reelección, Ghi reagrupó áreas políticas para elevar otras. El histórico Damián Aguilar, ex Jefe de Gabinete, quedará en el municipio aunque no trascendió en qué cargo (lo mismo que el ex secretario de Seguridad, Gustavo Yapura). Aguilar tenía mayor peso político en la estructura municipal, después del intendente. Ese rol se trasladará a Spina, otro histórico del primer gobierno sabbatellista (1999), actual secretario del partido Nuevo Encuentro en PBA y, como si fuera poco, ex presidente del Club Deportivo Morón.

Este último dato tampoco es menor, si es que, como trascendió, será la figura a instalar para el 2027. Su lugar en el antiguo organigrama lo ocupará Osvaldo Carballo, que se desempañaba como subsecretario de Obras Públicas. Mientras que el peronista Claudio Román (ex Gobierno) se hará cargo de la nueva Secretaría de Control Comunal y tendrá bajo su órbita Tránsito y Transporte (asume el renovador Oscar Conde).

La periodista Mariana Fasciolo dejará la absorbida Secretaría General para conducir la de Administración. Al tiempo que conservarán sus responsabilidades actuales secretarias Cecilia Gatta Castel (de Economía y Finanzas), Florencia de Luca (Fortalecimiento Ciudadano), Roxana Pierpaolli (Desarrollo Social), Cintia Frías (Mujeres, Géneros, Diversidad y DDHH), Eugenia Navarro (Desarrollo local, Empleo y Economía Social), Martín Latorraca (Salud), Pablo Itzcovich (Planificación Estratégica) y Santiago Muñiz (Desarrollo Productivo).

En tanto, María José Peteira asumirá en la flamante Secretaría de Educación e ingresará al Ejecutivo como secretaria de Cultura y Deportes la expresidenta del bloque de concejales de UP (rol que hoy ocupa el moyanista Marcelo Notario), la camporista Paula Majdanski.

Por su parte, Mariano Spina volverá a conducir el área de Desarrollo Territorial y Relaciones con la Comunidad, tras su paso por el ANSES. Mientras que Andrés Rodríguez también ingresará en el equipo de Gobierno local al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Estefanía Franco quedará al frente de la flamante Secretaría Privada. Y Hernán Sabbatella asumirá la Secretaría de Legal y Técnica, dejando su lugar como Jefe de Asesores a Fernando Torrillate, quien estuvo a cargo de la cartera de Comunicación, la cual quedará administrativamente bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno.