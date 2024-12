Crimen de Ezequiel: El intendente de Ituzaingó presentó patrulleros, pero nadie asistió para recibirlos

Cuando se cumplen dos meses del crimen de Ezequiel Altamira (17), el joven asesinado por una patota de menores en un plaza de Villa Udaondo (a la salida del boliche «The Club»), el intendente, Pablo Descalzo, presentó hoy una serie de móviles policiales adquiridos por el Municipio, aunque no se presentó nadie a recibirlos.

En total fueron 10 móviles los que adquirió el Municipio a través de un crédito tipo leasing del Banco de la Provincia.

En el acto, el jefe comunal del PJ apuntó contra el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, a quien hoy calificó de “egoísta”. Fue porque no hubo presencia de esa cartera, ni de ningún representante de la fuerza de seguridad local. La interna política no ocultó el público malestar de la familia de la víctima, que fue a reclamar por la «falta de respuestas» de parte de las autoridades, ante sus pedidos de seguridad y Justicia.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Paola Eiora (42), la madre de Ezequiel, explicó su presencia durante el acto realizado en la puerta de la Municipalidad: “Ituzaingó va a presentar diez patrullas nuevas y vinimos a traer carteles, a pasearles por delante de los patrulleros”.

Y añadió: “Los del municipio están incómodos con nuestra presencia, aunque más tarde hacemos un homenaje en la plaza donde vivíamos nosotros”.

Por otro lado, agregó: “La marcha de hoy va a ser algo tranquilo en el barrio donde se crio mi hijo, en la plaza, velas y unas palabras como homenaje y ahora en poco tiempo van a hacer un mural ahí en el barrio también”.

Al ser consultada por las expectativas por la marcha de esta tarde dijo que “estamos con las expectativas de que nos den respuestas alguna vez”.

El crimen ocurrió en la madrugada del sábado 26 de octubre, cuando Ezequiel salía del Cool Site (ex Club Leloir) con amigos y se dirigió a una plaza cercana para esperar el remís. A unos 100 metros del boliche fue atacado por una patota, que le robó el celular y lo dejó inconsciente. En el lugar no había patrulleros, ni ambulancia, ni móviles municipales. Apenas si apareció un empleado de seguridad del local nocturno, convocado por los amigos de Ezequiel, que yacía en el asfalto. Cuando se recuperó, se fue a dormir a la casa de un amigo y jamás despertó, debido a una fractura en la sien (obra de una manopla) y un coágulo interno.

El boliche no volvió a abrir desde entonces. O al menos no lo publicita. Estuvo la primera semana con fajas de clausura en todas sus puertas. «Hicimos marcha el 26 de noviembre en la puerta del municipio de Ituzaingó, también hicimos el 7 de noviembre en Morón, e hicimos el primer fin de semana en la puerta del boliche también. Ahora la próxima será el 10 de diciembre en la puerta del Congreso», repasó hoy Paola.

«Todavía no tenemos muchas respuestas, estamos esperando las del municipio. No tenemos respuesta de quién inspecciona, ni de quién es el responsable de que no haya policía, ambulancia o sobre la enfermera que lo mandó a la casa», añadió. Por el caso hay cuatro acusados, pero solo un mayor de 16 años está con prisión preventiva.