Viviam Perrone, de Madres del Dolor: «La ley de alcohol cero no existe si no hay controles»

Tras el escándalo suscitado CABA durante los controles de alcoholemia, la referente de Madres del Dolor, Viviam Perrone, defendió a los agentes de tránsito y cuestionó a políticos y periodistas que alzaron sus voces.

«Los agentes de tránsito merecen todo nuestro respeto. Evitan muertes. Necesitamos controles fijos y móviles. Si tomaste alcohol, no podes conducir. Hubiera dado mi vida para q un control detuviera a quien atropelló y mató a mi hijo», cruzó desde su cuenta de Twitter al periodista (Mitre y La Nación +) Eduardo Feinmann.

En diálogo con Mpquatro radio online, Perrone también cuestionó a los gobiernos que no realizan controles de alcoholemia, ni realizan campañas de concientización, pese a las posiciones políticas ante la ley. «Si hay una ley de alcohol cero se tiene que salir a controlar. Sin ley no existe. Porque el ser humano es así. Me duele decir que necesitamos una ley para salvar vidas. Porque nosotros somos los primeros que nos tenemos que cuidar. Pero hay gente que cree que puede mirar el celular o tomar alcohol e igual conducir».

«Hoy entendemos perfectamente que cuando uno infringe la ley no es un accidente. El principal motivo por lo que pierden la vida los jóvenes de 14 a 21 años de edad es accidentes de tránsito», apuntó una de las principales impulsoras de la campaña de «alcohol cero al volante», que rige en rutas nacional y de la Provincia.

Su hijo, Kevin Senado (14) fue atropellado el 1° de mayo de 2002 en Av. Libertador (CABA) y murió a los pocos días. La Justicia condenó al conductor, Eduardo Sukiassian, quien transitaba a excesiva velocidad, a tres años de prisión efectiva y a 10 de inhabilitación para manejar. Sin embargo, solo cumplió dos meses en la cárcel

Carta a Marcela Pagano

https://twitter.com/viviamperroneOK/status/1872096789765222893

La diputada de La Libertad Avanza Marcela Pagano denunció al área de Tránsito por la polémica con los diplomáticos rusos que se negaron a someterse al control de alcoholemia y ante la acusación, Viviam le contestó:

“Leímos su denuncia penal contra Darío Antiniolo, Subsecretario de Tránsito y Leandro Ricciardi, Director General del Cuerpo de Agentes de Tránsito. Seguramente, mientras lo hacía, tenía cerca a su bebé recién nacido en este día de Navidad. Nosotros no tenemos a nuestros seres queridos debido a conductores imprudentes que no respetaron la Ley Vial y terminaron con la vida de nuestros hijos”, comienza el escrito difundido.

Como se fundamentó durante todo el transcurso de la polémica, el Tratado Internacional de Viena establece en el artículo 41 que todas las personas que gocen de privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del país receptor.

“Todos los tratados están por encima de las leyes. Pero, circulando en una ciudad, hay leyes básicas como el respeto al semáforo, no tapar las rampas para discapacitados, no conducir en estado de embriaguez, etc. que deben respetarse”, expresó Perrone.

Frente a la denuncia presentada, desde Madres de Dolor anunciaron que dan “total apoyo a los señores Antiniolo y Ricciardi” ya que “el Respeto a la Vida debe ser el Derecho máximo a cuidar y defender en todo el mundo”.

“La inmunidad diplomática no los exime de cumplir la ley. Todas las personas que gocen de privilegios e inmunidades deben respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor”, concluyó.

En su denuncia, Pagano sostuvo que se violaron las “obligaciones internacionales” del Estado por no haber respetado el “status especial” de las misiones diplomáticas en la Argentina.