Debate en «clave RAFAM»: Por mayoría, el HCD de Ituzaingó aprobó la Rendición de Cuentas ’23

Por mayoría, el bloque de Unión por la Patria aprobó la Rendición de Cuentas de 2023, es decir del último ejercicio de Alberto Descalzo como intendente de Ituzaingó. Con ausencias, la oposición reclamó por mayor transparencia administrativa, al hacer notar que «no se puede controlar si no nos dan la clave RAFAM» que permite el acceso al sistema del municipio. Aún así denunció sobreprecios en una orden de compras.

El esperado debate se realizó esta mañana en la sesión ordinaria del HCD. El año fiscal arrojó un déficit de casi 3.400 millones de pesos. Y una deuda flotante de $3.177 millones ($1.822.944.459,55 «devengados no pagados»).

Los primeros en tomar la palabra fueron los concejales del nuevo interbloque «Pacto de Mayo». Tanto el libertario Francisco Larralde, como Gabriel Pozzuto (JxC Ituzaingó) y Christian Lanaro (PRO) asumieron que no podían aprobar las Cuentas del 2023 sin acceso al sistema informático del Municipio. «Como el camino político no encuentra respuestas, queda abierta la vía judicial, como pasó en Pergamino», explicó Pozzuto.

Hoy mismo se debatía el balance municipal en ese HD, luego de que la Justicia le exigiera al intendente Pablo Zurro (UxP) entregar la «Clave RAFAM» (aunque la oposición denunció antes de la sesión que «no funcionaba»).

«Cómo podemos controlar algo y una vez por año nos dan acceso a un archivo de Contaduría donde hay cinco mil carpetas. No sabemos, por ejemplo, cuánto se gastaron en los recitales del Carnaval 2023. Acá se están incumpliendo leyes. Entre miles de esas carpetas encontramos una que nos llamó la atención: En noviembre del año pasado se compraron 850 aceites «Cocinero» a $6500 cada uno. Más del doble de lo que cuesta hoy en el súper. Compran cosas 8 veces más caro a proveedores de otros distrito», denunció Lanaro.

En respuesta, el jefe de la bancada oficialista, el contador Marcelo Nadal, salió a cuestionar al flamante gobierno de Javier Milei y reprochó a la Ley orgánica Municipal. «Esta institución (de la Rendición de Cuentas) no existe en ninguna parte del país, sólo en la Provincia. No debería existir más, porque sólo existe por el escarnio político», sostuvo con respaldo de otro ex miembro del Gabinete municipal: Alfredo Almeida.

«El Municipio no paga lo que vale el aceite en el almacén, porque paga a 90, 120 días. Lo grave es que el «Cocinero» hoy en Europa vale lo mismo que acá, o más barato», apuntó el ex secretario de Gobierno del Municipio.

Nadal reconoció que el año pasado se «ejecutó» un presupuesto de casi $19 mil millones, cuando la ordenanza había aprobado 10.716 millones para todo el 2023. Es decir que el 70% del gasto, obra de la inflación o la subestimación, contó de libre disponibilidad. Aún así los ingresos estuvieron $2mil millones abajo.

El contador intentó reflejarse en el Gobierno de Milei: «Eligió no tener Presupuesto 2024, para gastar sin control. No va a haber obra pública. El año pasado Ituzaingó tuvo $1600 millones en obras de Nación, sin contar AySA. Cuando hablan de austeridad, expliquen que no vamos a poder ampliar las cloacas, que no vamos a poder construir el centro interuniversitario (que se anunció en 2022 y no se colocó siquiera un ladrillo».

«Vamos a tener dificultades, con ingresos disminuidos para mantener la educación. Los barrios están en crisis alimentarias. Hay una mesa regional que encabeza Cáritas», advirtió Nadal, rendición de Cuentas al margen.

La votación se resolvió poco después a mano alzada y sin decir el resultado en voz alta. De la misma manera que tampoco se transmiten las sesiones (que sube un concejal a sus redes). Pero se sabe que la aliada Ana Laura Vinsenzo (responde a Osvaldo Marasco) votó a favor, para llegar a once. Y que Juntos (con ausencias de su presidente, Gastón Di Castelnuovo, y de Miryam Ciorciano), JxC y LLA lo hicieron en contra.