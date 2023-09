Ituzaingó: Di Castelnuovo acusó al kirchnerismo de «defender a los delincuentes»

La inseguridad está destruyendo el concepto de sociedad», sostuvo esta mañana el concejal y candidato a intendente de Juntos por el Cambio en Ituzaingó, Gastón Di Castelnuovo, a propósito del crimen del mecánico de 34 años asesinado el martes pasado, cuando salió a perseguir a dos ladrones que hoy están prófugos.

«Estoy con mucha indignación por lo que le pasó a Ariel (Charrutte) el martes pasado, porque podría ser cualquiera de nosotros. Es lo que pasa en el Conurbano. Esto toma relevancia cuando hay una muerte pero a la delincuencia hay que enfrentarla todos los días. El tipo que sale a robar armado, que sepa que a la casa puede volver muerto. Que por lo menos salga sin arma porque tiene las de perder. En Argentina, los últimos 20 años, el que sale armado tiene las de ganar. Porque la Policía no puede tirar, porque un juez garantista lo deja salir. Los que tenemos todas las de perder somos los laburantes que quieren progresar, como este chico que tenía un taller y tres hijos que se quedaron sin padre. Una ciudadanía que no tiene derechos se destruye. Estas cosas destruye el concepto de sociedad. Por eso cada vez más eligen irse afuera», dijo esta mañana el concejal, en diálogo con el programa «Estación Central» (Mpquatro radio online).

«El martes tuvimos una reunión con jóvenes de menos de 30 años. Y el común denominador es el miedo. Lo sociedad debe decir basta y elegir gente que nos defienda. Y no que defienda a delincuentes, como hace el kirchnerismo. En Morón se llegó al ridículo de crear una dirección para atención al delincuente», agregó.

¿Cuál es el plan de seguridad que tienen para la Provincia?

GDC: Lo primero es la decisión política de perseguir a los delincuentes y defender a la víctima. Como intendente, lo primero que voy a hacer es un centro de Acceso a la Justicia, para que el municipio esté bancando esa situación dolorosa. Si a alguien le barretean la puerta vamos estar ahí para cambiarle la cerradura. Mayor inversión de cámaras. Anillo digital, lectora de patentes, personal capacitado, sumar policías. Y un trabajo coordinado con los comisarios. Después sí necesitamos del gobierno para aprobar la baja de la ley de imputabilidad. Porque para pibes como los que mataron al empresario Blaquier es gratis.

Los chorros en cana y los vecinos en las calles. Se les acabó la joda a los que viven protegiendo delincuentes, con @PatoBullrich no nos van a correr más.



Vamos a vivir en un país ordenado donde el que las hace, las paga. El momento es hoy, es acá, #EsAhora y es para siempre 🇦🇷 pic.twitter.com/2dicBgjnvc — Gastón di Castelnuovo (@DiCastelnuovoG) September 20, 2023

¿En qué quedó el plan municipal de cerrar las calles del distrito?

GDC: No se hizo nada. Cerraron el Boulevard Fleming, por donde no entraban autos, en otra muestra de que para el kirchnerismo es todo declarativo: Crean la mesa del hambre, que sirvió para que se junten a comer los funcionarios. Y el plan que le aprobamos no se llevó a cabo. Gastaron un montón de plata para pagar consultoras, en una aplicación que nunca usaron. Podría servir cerrar algunas calles que salen a Merlo, donde pasa poca gente. En la Zona Norte, sobre Panamericana, hay un montón de calles cerradas a colectora. Para ir a la casa tendrán que pegar una vuelta más larga. Pero en auto no hay problema. Hay que generar que el tránsito vaya por calles con control. Los motochorros vienen de Merlo, pero no toman acciones.

«El gobierno de Kicillof brilla por su ausencia. Nos tiene abandonados. Gobierna para los diarios y para los que tienen su ideología. Nosotros creemos que gobernar es resolver problemas. En Ituzaingó: Seguridad, agua, cloacas, acceso a la salud, infraestructura. Hace 40 años que nos hablan de imperialismo, no de los problemas», sostuvo Di Castelnuovo, quien también cuestionó la mediáticas inauguraciones de centros de Salud.

Esta semana, por cuarta vez, se hizo un acto por las nuevas obras en el Hospital del Bicentenario y se cortó cinta en la sala de Villa Ángela, mientras que los vecinos «van a atenderse a Morón, Merlo o el Posadas».

«En cada elección hay una inauguración. La primera vez, en 2015, cortaron la cinta y a los diez minutos se llevaron todos los aparatos y los que estaban disfrazados de médicos se fueron. El Hospital del PAMI sigue en obra. Ojalá que el quirófano funcione y cuando haya un herido grave lo atiendan ahí. Pero son repetidas las historias de los vecinos a los que no atienden. El propio intendente dijo el año pasado que el Municipio no tenía nada que ver con el Hospital del PAMI y que iba a recuperar el hospitalito, que lo cerraron y se lo regalaron a Kicillof. Hay que volver a abrirlo para descargar las guardias del hospital central. Tenemos que ampliar el horario de atención, sumar especialidades y sacar turnos online», apuntó el edil.