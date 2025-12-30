El Grupo IRSA comienza con la remodelación de Showcenter, el «shopping fantasma» de Haedo

Tras la compra del fondo de comercio a la National Amusements Inc. (NAI), el Grupo IRSA (del holding liderado por Eduardo Elsztain) anunció el comienzo de la remodelación del antiguo Showcenter, el shopping «fantasma» de Haedo, que desde su cierre se convirtió en un punto de atracción para youtubers y buscadores de las reliquias de los ’90.

En la última semana, el intendente de Morón, Lucas Ghi, recorrió las obras, estimadas en más de 20 millones de dólares, que permitirán recuperar un espacio de esparcimiento ubicado en Güemes y Defensa, cerca del Hospital de Haedo.

Se estima que el shopping reabrirá sus puertas en el segundo trimestre del 2026, generando más de 2.000 puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos. El proyecto contempla una superficie de 75.000 mts2, con unos 50 locales comerciales. La renovación integral demandará aproximadamente seis meses, según informara el Grupo IRSA.

El nuevo diseño integrará espacios gastronómicos y de entretenimiento, junto con marcas de indumentaria y productos de belleza. A su vez, conservará algunos de sus atractivos tradicionales, como las 14 salas de cine, locales de comidas rápidas y un complejo deportivo, potenciando la propuesta comercial y recreativa para toda la región oeste.

Tres décadas y muchos curiosos

El complejo se inauguró en 1997 bajo la gestión del intendente Juan Carlos Rousselot y en presencia de figuras como Susana Giménez. Ese año también pasó Cristina Aguilera, de gira por Argentina. Contaba con 14 salas de cine con capacidad entre 150 y 500 butacas, siendo ese el único negocio original que sobrevivió durante casi tres décadas.

El shopping, originalmente, tenía además 24 pistas de bowling. Ese ala fue intrusada recientemente por un usuario de Instagram, que subió el video en sus redes sociales, como un hallazgo arqueológico o un corto de suspenso. No fue el único. Otros buscadores se metieron en las instalaciones, ya vacías, para mostrar su actual estado. Incluso los baños.

En el antiguo Showcenter también funcionó un boliche (Bloody Soung), que no sobrevivió al cambio de gobierno y a una causa de estupefacientes. En 2005 el centro cambió de nombre (pasó a ser Al Oeste) y unos años después incorporó a un Carrefour. Cuando el hipermercado se retiró, el shopping se vino de nuevo abajo de nuevo, a diferencia de su hermano «Plaza Oeste» que, mejor ubicado, siempre mantuvo afluencia, aún cuando cobraba por el estacionamiento.

A mediados de 2004 la multinacional National Amusements Inc. (NAI), la sociedad madre del grupo americano Viacom, también dueño de los estudios Paramount, los canales CBS, MTV, Nickelodeon y la cadena Blockbuster, puso en marcha su plan para reconvertir los dos Showcenters del GBA. El grupo se quedó con los complejos a fines de 2003, por el proceso de cramdown, el último mecanismo legal previo a la quiebra, que permite a terceros hacer una propuesta de pago a los acreedores a cambio de la empresa. Así, NAI asumió el pasivo de más de 150 millones de pesos que Showcenter tenía con el Fondo Fiduciario de Recuperación Patrimonial de la Provincia de Bs As.

La propiedad de la tierra y la estructura edilicia del Showcenter fue devuelta por aquél entonces a la familia Güemes.

Videito de cómo se encuentra actualmente el ShowCenter /Al Oeste de Haedo.



Aclaración: No subí ni a donde se encontraba el boliche o el bowling pic.twitter.com/FkSe9u0XOa — JeiviDoor (@DoorJeivi) December 28, 2025