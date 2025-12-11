El HCD de La Matanza despidió al FIT, incorporó a Leila Gianni y mantuvo la hegemonía del PJ

El Concejo Deliberante de La Matanza se renovó con la jura de los concejales electos el 7 de septiembre (UxP ganó con el 5.3% de los votos y se quedó con 8 de las 12 bancas en juego), en una sesión preparatoria que contó con la presencia del intendente; Fernando Espinoza; y la vicegobernadora Verónica Magario.

Durante la Asamblea juraron hoy Sergio Landín (único en renovar), Brenda Vargas Matyi, Jonathan Corbalán, Daniel Campana, Zulma Aluz, Enrique Cayuqueo, Patricia Gardella, Daniel Dauría, Leila Gianni, Gabriel Chaile, Jimena Alonso y Hernán Finocchiaro.

La sesión fue presidida por Landín, aunque a la hora de designar autoridades se mantuvo a Liliana Yambrún como presidenta; con Liliana Pintos, como vice 1ra; y Javier Ferreyra, como vice 2do. Carlos Orsingher continúa como secretario.

Asimismo, se definieron las presidencias de los cinco bloques políticos: Bloque Justicialista, Sergio Landín; Alianza Libertad Republicana, Leila Gianni; Libertad Avanza, Lorena Ramos; Argentina y Matanza de Pie, Ana Barbetti y Seguridad y Libertad, Erika Zacarías.

Previamente, se llevó a cabo la despedida de los escaños que terminaron mandato. Por el Partido Justicialista: José Galván, Laura Chamorro, Micaela Durigan, Melany Kergaravat, Ana María Bordón, Jorge Eduardo Carrasco, y Landín (que luego volvió a asumir porque fue reelecto). Así mismo por Cambiemos La Matanza finalizaron su mandato: Jorge Lampa, Héctor Flores y María Laura Greco. Finalmente, también culminaron sus mandatos: Mirta Ferreira, bloque Seguridad y Libertad; Olga Ortigoza, Izquierda Socialista y Ana Irene Paredes Landman, Frente de Izquierda.

Por los vecinos hartos de la inseguridad, la corrupción y el abandono; por los que no se resignan y exigen transparencia y libertad, y por una Matanza que quiere renacer y volver a pertenecer a su gente, SÍ JURO! pic.twitter.com/fnYkjlUdYs — Leila Gianni (@Leigianni) December 9, 2025

La Copebo acompañó la jura de Gardella

La ex diputada nacional y Patricia Gardella participó de la jura de concejales, acompañada por el presidente de la COPEBP y secretario General del SEOCA, Julio Rubén Ledesma. «Por el Sindicato de Empleados de Comercio, por Julio Rubén Ledesma, que es la persona que me permitió estar acá, por los trabajadores en general, por mi familia y por todo el pueblo matancero, sí, juro”, manifestó la concejal, al prestar juramento en la sesión especial del HCD.

Gardella se mostró optimista por la participación del movimiento obrero en el recinto: “En esta ocasión somos tres los representantes. Está el compañero Quique Cayuqueo de la UOCRA y Jonathan Corbalán del Sindicato de Ceramistas”.

En tanto, Ledesma manifestó que “Gardella jerarquiza al Concejo Deliberante de la Matanza”: “Tuve el gusto que me acompañara como diputada nacional y sacar leyes fundamentales para los trabajadores. Es una oriunda representante de los que menos tienen, de los más débiles, que cuando nos pongamos de pie tienen que ser los más fuertes”, afirmó.

“Todo el logro de Gardella se lo merece por su lealtad, su trabajo, su dedicación y porque no se olvida de los que menos tienen. Y en este recinto se vio el agradecimiento y el acompañamiento de los sectores políticos y del peronismo con el Movimiento Obrero”, sostuvo el dirigente sindical en la puerta del HCD. Gardella (10° en la lista de UP) asumió luego que Silvia Francese pidiera licencia. De esta manera integra una de las 15 bancas del Bloque Justicialista.