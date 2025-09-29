Ghi se reunió con representantes de IRSA, la empresa que invertirá u$s20 millones en Showcenter

El intendente de Morón, Lucas Ghi, se reunió con José María González Fernández y Ezequiel Herzage, del grupo IRSA, con motivo de la inversión que se realizarán en «Al Oeste» Shopping (ex Showcenter) de Haedo (Güemes 369). Se prevé un capital de 20 millones de dólares para refundar esa gran superficie para el segundo semestre de 2026

El proyecto abarcará unos 75.000 metros cuadrados construidos y pondrá en funcionamiento alrededor de 50 locales comerciales. Las obras buscarán potenciar la propuesta comercial y recreativa para el oeste del conurbano bonaerense. Se estima que la renovación demandará seis meses y que generará más de 250 nuevos puestos de trabajo.

En este marco, el intendente de Morón suscribió un acuerdo para que el grupo inversor utilice la agencia de empleo local en la búsqueda de personal. También se acordó que empresas locales puedan participar en las tareas de puesta en valor del predio y que los comercios de la zona tengan la posibilidad de contar con un espacio en el establecimiento.

Entre los ejes del nuevo diseño se encuentra la integración de espacios gastronómicos y de entretenimiento, en combinación con marcas de indumentaria y productos de belleza. El centro comercial conservará algunos de sus atractivos tradicionales, como las 14 salas de cine, locales de comidas rápidas y un complejo deportivo.

El predio abrió sus puertas en 1997 como Showcenter y se convirtió en uno de los polos de entretenimiento más emblemáticos de la zona oeste. Al momento de su inauguración, contaba con 14 salas de cine, salón de juegos, bares temáticos y locales bailables.

También fue sede de recitales de artistas nacionales e internacionales. Ante la pérdida del esplendor inicial y el cierre de locales, en 2005 cambió su nombre a Al Oeste Shopping, sumando canchas de paddle en reemplazo de un supermercado.

«Nos llena de orgullo sumar un nuevo activo para desarrollar este proyecto que revitalizará un lugar emblemático para la zona. Con una propuesta 100% familiar, será un núcleo de actividad urbana para el Oeste de la Provincia, integrando propuestas comerciales, gastronómicas y recreativas en un espacio seguro e innovador», destacó Jorge Cruces, director de Inversiones (CIO) del grupo IRSA.

«Con esta intervención, nuestra compañía reafirma su visión de transformar espacios en proyectos que impulsen el crecimiento económico, generen empleo y ofrezcan nuevas experiencias que integren a la comunidad», agregó Cruces.

Está sería la segunda refundación de shopping. A mediados de 2004 la multinacional National Amusements Inc. (NAI), puso en marcha su plan para reconvertir los Showcenters en el GBA. El grupo se quedó con los complejos a fines de 2003, por el proceso de cramdown, el último mecanismo legal previo a la quiebra, que permite a terceros hacer una propuesta de pago a los acreedores a cambio de la empresa. Así, NAI asumió el pasivo de más de 150 millones de pesos que Showcenter tenía con el Fondo Fiduciario de Recuperación Patrimonial de la Provincia de Bs As.

La propiedad de la tierra y la estructura edilicia del Showcenter Haedo fue devuelta por aquél entonces a la familia Güemes, los dueños anteriores a los Maccarone, con los que se tenían una deuda. El complejo Showcase aún sigue abierto.