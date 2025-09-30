Pasillo Morris: La PFA desbarató una banda narco que operaba en un asentamiento de Hurlingham

Efectivos del Dto Federal de Investigación de la PFA desarticuló una organización narco criminal, a partir de una denuncia de octubre de 2024 referida al comercio de cocaína y pasta base en un asentamiento ubicado en William Morris.

En consecuencia y con el aval de las autoridades judiciales, efectivos de la División Operaciones Federales emprendieron diversas tareas de campo, las cuales contemplaron reiteradas vigilancias, seguimientos y hasta el uso de drones, lo que permitió recolectar valiosa información para la causa.

Particularmente, los uniformados comprobaron la veracidad de lo denunciado y establecieron la existencia de una banda compuesta por cuatro hombres que se dedicaban al expendio de estupefacientes al “menudeo”.

También se localizaron una serie de inmuebles, algunos de ellos situados en un denominado “Pasillo 14”, los que serían utilizados tanto como viviendas y lugar de acopio de las sustancias prohibidas.

Reunida la totalidad de las evidencias expuestas, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de Morón a cargo del Dr. Martín Alejandro Ramos y con intervención de la Secretaría del Dr. Sergio Adrián Batista, ordenó la realización de 6 allanamientos (todos en Morris).

De ese modo, los servidores públicos irrumpieron en los inmuebles y materializaron el arresto de los cuatro sospechosos. Asimismo, secuestraron 750 dosis de cocaína, varios gramos de marihuana, una pistola 9mm, gran cantidad de municiones, doce teléfonos celulares, 1.270.000 pesos en efectivo, elementos de fraccionamiento y documentación variada.

Los detenidos, argentinos y mayores de edad, quedaron junto a los materiales decomisados a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley Nacional de Drogas (23.737).